Hernán 'Bolillo' Gómez: "La gente se divirtió, pasamos bueno, lástima que perdimos"

Este jueves Deportivo Cali y Junior de Barranquilla protagonizaron un atractivo compromiso, que estuvo a la altura de las expectativas que tenían. Un 3-2 fue el resultado a favor para los verdes del Valle del Cauica.

Finalmente, el duelo terminó a favor del Cali, no obstante, Hernán 'Bolillo' Gómez, se mostró satisfecho con lo mostrado por sus dirigidos, en el estadio Palmaseca.

"Al equipo no le faltó, antes me voy pensando en los 22 jugadores, más los que entraron, por la entrega y por la lucha, por la manera de trabajar el partido de lado y lado. Fue un partido intenso, partido como de finales, donde Junior pierde 3-2, pero está más entero que siempre, para seguir peleando el puesto en el octagonal, no es fácil y siempre lo hemos dicho, pero es un Junior totalmente diferente que va avanzando, día a día, hoy mostró otras cosas que nos gustan", expresó de entrada el experimentado estratega antioqueño.

Y complementó con respecto a lo realizado por el conjunto 'tiburón', "hemos mejorado mucho, es un equipo con buen trabajo, en el que los muchachos entienden, están dispuestos y la ilusión nuestra es estar en el octagonal. Yo no veo partido fácil para nadie, todos son muy parejos, sin importar la posición de donde estén, el día que se pita para jugar se volvió parejo. Alcanzamos 21 puntos, quedan cuatro partidos, el margen de error es más corto, pero trabajaremos para llegar al octagonal".

Por otro lado, Hernán 'Bolillo' Gómez, se refirió al ambiente que se vivió en el estadio de Palmaseca, "la hinchada bien, el estadio bien, sin temores, alegría, no hubo irrespeto para nosotros, es muy bonito este espectáculo. Los dos equipos se entregaron, lucharon. La gente se divirtió, pasamos bueno, lástima que perdimos".

Aquí más declaraciones de Hernán 'Bolillo' Gómez:

*Su planteamiento

"Sí salió el planteamiento, incluso estuvimos por encima en el marcador en dos ocasiones, y en el segundo tiempo tuvimos también opciones importantes. Cali es muy físico, es un equipo que corre mucho, entonces si no corres igual ellos vas a sufrir mucho, nosotros los igualamos en ese aspecto".

*La labor de sus delanteros

"Me parece que los delanteros míos cumplieron una buena labor, no presionar a nadie, sino que fueron hombres ofensivos que tuvieron opciones, estuvieron comprometidos en los goles, son rápidos, aguantan bien y fueron muy importantes".

*El crecimiento del Junior

"Uno siempre queda verraco, inclusive ganando uno a veces sale verraco, pero uno ve que Junior tiene futuro, yo lo he dicho en Barranquilla, nos faltan muchas cosas para mantener resultados, para sacar resultados, estamos en una posición en la que mucha gente no creía que podíamos estar, yo cogí el equipo de 20 y ahora estamos de novenos, acercándonos. Es un equipo con variantes, es a veces talentoso, hoy fue un equipo que guerreó, corrió y luchó, es un equipo que está para entrar al octagonal".

*El papel del Junior en el partido

"A mí me parece que el Junior fue importante en los dos tiempos, al igual que el Deportivo Cali, fueron dos equipos que tuvieron momentos en cada tiempo, ninguno aflojó, la diferencia del partido fueron los goles, no más".