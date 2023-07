Hernán 'Bolillo' Gómez le respondió fuerte a Sebastián Viera, ídolo del Junior

Junior de Barranquilla no la pasa nada bien en el fútbol colombiano en este segundo semestre del 2023. Dos salidas en la Liga II, puesto que perdió 0-1 con Águilas Doradas en el estadio Metropolitano, en la primera jornada, y por el mismo marcador con el Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot. El último revés del equipo de Hernán 'Bolillo' Gómez fue 4-3 frente a Cúcuta Deportivo por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

Tras el partido en el estadio General Santander, Sebastián Viera, exarquero del 'tiburón', quien trinó unos particulares trinos en sus plataformas sociales.

"Estoy embolatado en Spotify. ¿Alguien me puede ayudar a decirme quién canta la canción 'Ahora quién'?. Gracias, se los agradezco. Abrazo para todos", expresó el golero uruguayo. El mensaje iría al DT 'tiburón', que se ha sido cuestionado desde su llegada al 'rojiblanco'.

Pero ahí no pararon las palabras de Viera Galaín, quien agregó: "En 5 minutos recibí 500 mensajes y ninguno me dijo quien la cantaba Tuve que meterme en Google para ver que la canta Marc Anthony".

A raíz de estas afirmaciones del 'charrúa', Hernán Darío Gómez fue consultado por la prensa en Barranquilla y el timonel no dudó en dar una dura respuesta a Viera.

"Pues Sebastián cuando estaba aquí duró varios añitos sin jugar bien y estuvimos eliminados. Si nosotros con ese 2-0 que teníamos con el Unión Magdalena y él no comete esos errores, hubiésemos clasificado. No hay mucho de qué hablar porque él también perdió. Cuando yo llegué aquí é había perdido todos los partidos; él fue pero ya no fue", sostuvo el 'Bolillo'.

🔥🔥DURA RESPUESTA DEL BOLILLO A @sebavierareal sobre sus declaraciones ayer 🔥🔥 pic.twitter.com/eityZkAhr2 — Cuid Sports (@cuidsports) July 28, 2023

De otro lado, también se conocieron declaraciones de Viera Galaín en la cadena internacional de Espn.

"Yo no discuto cómo juega cada uno, pero no me gusta cuando un equipo no tiene identidad. Junior contra Águilas jugó de local y no lo vi bien. A mí me gusta que cuando juega de local que ahogue al rival, que sea una tortura para el contrario llegar al arco. No me gustan los planteamientos defensivos, porque sé que eso al rival lo agranda. El rival cuando viene acá piensa en el Metropolitano, en el calor, en la gente, por eso esos planteamientos no me gustan de local. De visitante te lo puedo discutir un poco, pero no puede cambiar tanto", dijo Sebastián Viera.