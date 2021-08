Hernán ‘Bolillo’ Gómez se fue molesto del estadio El Campín, al perder a manos de Millonarios y por la mala presentación de sus dirigidos.

“¿Por qué cambia tanto? No sé, tampoco sé cuál es el equipo, si el de hace 8 días o el de ahora. Vi un Millonarios superior desde el minuto 1 hasta el final, no reaccionamos, penoso, ni una sola acción de gol, si no estaba Andrés Mosquera el resultado era mas abultado. Un partido muy malo del Medellín, pero muy bueno de Millonarios”, afirmó de entrada el estratega del elenco antioqueño.

Eso sí, ‘Bolillo’ Gómez le dio créditos a sus rivales, que para él tuvieron un gran encuentro, a diferencia de su equipo.

“Millonarios me pareció que hizo un trabajo muy bueno, no venía sacando resultados pero es uno de los mejores equipos acá en Colomba, no me sorprendió. A mí me sorprendió fue Medellín, la forma en la que estuvo en cancha, ni estuvimos ordenados, nada tácticos, cero opciones de gol, ahí si se sorprendo uno, esperar a ver si se enfría la cabeza un poquito mañana y pensar mejor”, agregó.

Por último, Gómez habló de los cambios que realizó en el segundo tiempo buscando mejorar: “Hice varios, busqué por muchas formas pero por ningún momento mejoró. No estamos cuidando a nadie, necesitamos hacer puntos, lo de Vuletic fue un cambio táctico”.