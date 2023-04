Hernán 'Bolillo' Gómez: "Me alegra que el equipo hace en la cancha lo que trabajamos en la semana"

En el estadio Metropolitano y junto a su hinchada, Junior sigue escalando posiciones luego de un mal comienzo en el rentado local, pues venció a Jaguares. El entrenador de los curramberos, Hernán 'Bolillo' Gómez, se mostró contento por la generación de juego de su escuadra, aunque también reconoció que deben ser más efectivos de cara al arco.

En primer lugar, el estratega se refirió a lo difícil del juego, puesto que el técnico de los 'felinos' lo conoce muy bien. "Carlos 'Piscis' Restrepo y yo nos criamos juntos y nos conocemos y los equipos se paran igual, el de él y el de nosotros. ¿En qué tenemos que sacar la ventaja? en la elaboración y la mayor virtud fue que el equipo a pesar de generar cinco o cuatro opciones de gol, no traiciona el estilo, no se sale de su trabajo y sigue con la paciencia elaborando y elaborando, jugando y por ahí se dio la acción que nos da un resultado justo".

Luego insistió en que le da satisfacción Gómez la cantidad de opciones de peligro que crea el 'tiburón'. "Sí tranquiliza si se genera, se elabora y se trabaja. Afortunadamente, los muchachos ya creen en este trabajo, en este estilo y en esas opciones que no se concreta, uno puede irse de pronto cayendo, perdiendo seguridad, pero valoro que los muchachos entienden que el partido es hasta el final, que lo trabajaron desde principio a fin para ganarlo porque hoy debimos haber ganado mucho antes el partido", sentenció.

Otras declaraciones de Hernán 'Bolillo' Gómez:

El ambiente del equipo

"Hay buena unión entre cuerpo técnico y jugadores, que estamos armando primero un buen grupo de familia qué de fútbol. Entonces todo eso nos va ayudando a ser muy amigos y a luchar muy solidariamente en la cancha- Me agrada mucho porque veo al equipo hacer cosas que se informan y que se trabajan en la semana, eso para un técnico es felicidad, que el entrenador vea hacen el trabajo que hace uno en la cancha y que ellos hacen allá solitos para un DT es divertirse independiente del resultado".

¿Pensó estar en este momento dentro de los ocho?

"Cuando yo llegué al Junior sentí que se me realizó un sueño y empecé a trabajar paso a paso, osea he tenido la confianza enorme de los directivos para dejarme trabajar y tomar decisiones que eso para mí es muy importante porque cuando a uno los dueños del equipo lo contratan, se la juegan por uno, me sentí muy seguro, muy confiado en tomar mis decisiones con mucha tranquilidad porque a veces uno toma decisiones y se equivoca, en esta oportunidad me he equivocado, pero más poquito y ahí voy me voy siento muy contento".