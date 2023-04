Hernán 'Bolillo' Gómez no olvida y habló del 'roce' que tuvo hace un tiempo con Jorge Luis Pinto

En la actualidad, la liga del fútbol colombiano cuenta dos técnicos de amplia experiencia y recorrido, tanto así, que han sido mundialistas. Se trata de Hernán 'Bolillo' Gómez, del Junior de Barranquilla, y Jorge Luis Pinto, del Deportivo Cali, quienes hace unos años se enfrascaron en una discusión y el DT del 'tiburón' no olvida ese suceso.

En el 2017, en un duelo por Copa Centroamericana, Honduras se impuso 1-0 sobre Panamá y todo el duelo estuvo marcado por los reclamos de los técnicos Jorge Luis Pinto y Hernán 'Bolillo' Gómez, respectivamente. Fue tal la calentura entre ambos que el cuarto árbitro tuvo que tener mano dura y calmar los ánimos en varias oportunidades.

Una vez culminó el juego, Gómez y Pinto se acercaron para hacer el habitual salido, pero todo terminó mal, se dijeron de todo y hasta puño se lanzaron en medio del encontronazo.

Ahora, seis años después, Gómez recordó este suceso en una entrevista para un portal radial de la ciudad de Cali. “La pelea con Jorge Luis Pinto fue en Panamá. Yo creo que yo le ganó a él peleando”, dijo el actual estratega de los 'tiburones'.

Publicidad

Sin embargo, dejó en claro que le dieron vuelta a la página al mencionado episodio y no tienen ningún problema personal. “Mi gran respeto y admiración por Jorge Luis. Es un técnico muy importante en el fútbol mundial (...) Es un técnico que respeto, admiro y, a pesar de todo, siempre le desee lo mejor. Siempre tuve una buena relación profesional con él. Eso (la pelea) ya pasó”, sentenció el 'Bolillo'.

¿Por que se dio esa discusión entre Hernán 'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto?

En su momento, tan pronto terminó el juego entre panameños y hondureños, fue Gómez el primero referirse al tema. “Debería hablar de este tema, yo nunca hablo de los problemas dentro de la cancha, nunca he tenido problemas con él (Pinto), pero lo que me dijo lo va a tener que demostrar. Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido del hexagonal del pasado 11 de noviembre que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó”, dijo en rueda de prensa.

Publicidad

Por su parte, Pinto hizo caso omiso al tema en un primer instante, pero al día siguiente se manifestó a través de Twitter. "Siento lo sucedido anoche, el ambiente del fútbol genera diversas emociones, mi respeto y cariño siempre para todas las personas del fútbol”, fueron las palabras en sus redes sociales.