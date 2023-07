Hernán ‘Bolillo’ Gómez: “Piden la cabeza en dos partidos; las decisiones la toman los dueños”

Junior de Barranquilla no está teniendo un buen inicio de la liga del fútbol colombiano 2023-II, tras dos derrotas consecutivas en la misma cantidad de partidos. Ante eso, las críticas no se hacen esperar por parte de la hinchada y el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez habló del tema este domingo.

En rueda de prensa, el estratega del cuadro ‘tiburón’, señaló que no piensa en su salida de las toldas de los rojiblancos, y que sabe manejar la “presión”, tal y como lo ha hecho en toda su carrera a nivel internacional.

“La presión la he manejado toda la vida, manejé presión con selecciones por todos los países, y acá es igual. Piden la cabeza en dos partidos, cogimos un Junior en el puesto 20, y en 13 partidos hicimos 22 puntos, casi clasificamos. Yo no me pongo a pensar en eso ya, ahí las decisiones la toman son los dueños, no lo que se habla en la calle”, dijo contundentemente.

Seguido a eso, ‘Bolillo’ Gómez hizo un análisis corto de lo que fue la derrota 1-0 a manos del Medellín, este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, en el duelo válido por la fecha 2 de la liga del fútbol colombiano 2023-II.

“Yo de este partido puedo decir que fue parejo, tuvimos un primer tiempo más importante que el segundo. Ya después, un duelo muy parejo. Un saque de banda, un balón de rebote fue el gol”, señaló.

Gómez mencionó que en el Junior faltó contundencia de cara al arco rival, algo que sí tuvo el cuadro ‘poderoso’, que al final se quedó con los tres puntos.

“Los cambios mejoraron del partido pasado, tuvimos mas opciones en este partido, Medellín la que tuvo la aprovechó y nosotros no, y esa es la diferencia”, aseveró.

Y para terminar, Hernán ‘Bolillo’ Gómez fue claro al hablar de la posible llegada de nuevos jugadores y descartó el arribo de un futbolista como José Enamorado, quien viene de brillar con Independiente Santa Fe.

“Ya Junior prácticamente tiene las contrataciones, lo de José Enamorado no se cumplió y por el momento Junior no está viendo más contrataciones”, concluyó el timonel al mando del Junior de Barranquilla.