Hernán 'Bolillo' Gómez: "Que les quede claro que Junior tiene un daño grande"

En medio del escándalo de lo sucedido con Luis Sandoval y otros jugadores del Junior de Barranquilla, el conjunto dirigido por Hernán 'Bolillo' Gómez, se jugó uno de sus últimos cartuchos en búsqueda de un cupo dentro de los ocho, en el que no logró el resultado esperado tras igualar sin goles frente al Deportivo Pereira.

Una vez finalizado el encuentro, el experimentado estratega del conjunto 'tiburón', compareció ante la prensa para hablar de lo sucedido en el Metropolitano, "lo de Jefferson Martínez fue excelente y nos da alegría. El equipo hoy no tuvo orden, no tuvo orden porque tuvimos que poner jugadores en puestos distintos, hubo varios cambios, tampoco tuvo seguridad, no estuvo tranquilo, tuvo una semana difícil y se trasladó al partido, no fue espontáneo ni alegre, no tuvo cosas que se necesitaban para este partido", comentó de entrada.

"Destaquemos a Jefferson Martínez, porque cuando no hay orden, ni tranquilidad, aparte de que enfrentamos a un rival muy ordenado, con mucho tiempo de trabajo, muy fuerte, rápido, de los más difíciles que hay ahora en el fútbol colombiano. En Manizales teníamos una nómina completa y trabajada y hoy es una nómina de mucho remiendo, haciendo cosas que no era lo justo que hacíamos cuando éramos locales, entonces yo ponerme a señalar cosas cuando no es una nómina que se ha trabajado, el equipo como salió a la cancha no fue capaz de resolver las cosas porque no estuvo cómodo, puede ser por lo de la semana, por los cambios de posición. Cuando el Junior pierde el orden, no se ve bien", continuó en sus intervenciones.

Asimismo, habló del cambio que hubo en el entorno del equipo tras lo acontecido esta semana, "el ambiente se volvió distinto, había desilusión y tristeza por parte de todo el mundo, el ambiente no fue el mismo, pero no vamos a escudarnos en eso. En la cancha se vio que no había buen ambiente. De los que salieron cuatro iban a jugar hoy, fue una ausencia importante", agregó Herán 'Bolillo' Gómez.

Aquí más declaraciones de Hernán 'Bolillo' Gómez

*Las cuentas para clasificar

"Hay desilusión del grupo por todo lo que ha pasado, el puntaje de 7 a 25 significa que hubo mejoría, vamos ahora a Neiva de intentar sacar los tres puntos. Hoy se veía al Pereira que estaba en algo, se veía al Junior y se veía que no estaba en nada. Sin embargo, yo nunca he hecho cuentas desde que llegué porque me parecía lejano, pero el equipo está intentando reestructurar y encontrar mejores salidas".

*El disgusto de Carlos Bacca tras haber sido sustituido

"Yo también estoy disgustado, si él (Carlos Bacca) está disgustado, yo también. Yo no habló de eso públicamente".

*El daño en el Junior de Barranquilla

"Hoy tuvo mucho trabajo Jefferson Martínez porque la defensa no es la normal, no es la acostumbrada. Hicimos tres cambios en una defensa y eso es mucho, pierden la sincronización. En resumen, Junior tiene un daño grande en todas las líneas y toca repararlo. Que les quede claro Junior tiene un daño grande, para qué vamos a hablar carreta, tenemos que mejorarlo con el tiempo".