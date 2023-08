Hernán 'Bolillo' Gómez: "Un clásico cero a cero es normal; nos vamos felices de Valledupar"

Minutos después de igualar 0-0 frente al Unión Magdalena por la cuarta jornada De la Liga II-2023, el entrenador del Junior de Barranquilla, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, se refirió en rueda de prensa, enfatizando en la gran labor física que realizo el ‘tiburón dentro del terreno de juego.

Referente a lo que fue el plan de juego impuesto en campo, el estratega ‘rojiblanco’ analizó la manera en la que se desarrolló el compromiso y cómo trataron de encontrar los caminos hacia el gol, que nunca llegó: “Junior en el primer tiempo sale a imponerse con su estilo, que está tratando de adquirir, el tener ese orden que tanto hablo y esa llevar elaboración y posesión, sometiendo al rival, generando opciones. Por momentos se vio en el segundo tiempo, pero luego se volvió un típico partido de clásicos de fuerza, de intensidad y de poco juego, que es algo que no le conviene al equipo”.

“Nos está faltando ese esa última jugada, nos está faltando la claridad, el tomar la mejor decisión para para poder marcar. Sin embargo, vi un equipo que guerrea también, los clásicos y sobre todo entre Unión y Junior son muy duros, muy fuertes”, complementó el ‘Bolillo’, quien destacó la gran labor de su equipo en cancha: “Me alegra que lo hayan guerreado, que hayan chocado, que hayan derribado”.

“Junior estaba más tranquilo en el primer tiempo y mostró lo que se trabaja durante la semana; cuando empieza el complemento y va pasando el tiempo, van perdiendo un poquito de seguridad y de claridad en el juego, por eso a veces se precipitan para hacer ese pase gol. Esta es la primera vez desde que empezamos el torneo que no nos hacen gol, entonces eso le puede dar más seguridad al equipo en defensa”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

Union Magdalena vs Junior de Barranquilla Foto: @Union Magdalena

*Otras declaraciones:

¿Qué aspectos positivos encontró del equipo frente a Unión?

“El equipo tiene juego por los dos costados, lo que pasa es que el Unión Magdalena también tiene sus virtudes, es un equipo muy ordenado, muy fuerte y también con trabajo. Un clásico cero a cero es normal”.

¿Cómo percibieron el apoyo de la afición ‘tiburona’ en Valledupar?

“Estamos muy agradecidos y emocionados. La llegada al hotel, el respeto por los jugadores, el aplauso y trato en la tribuna hacia ellos, no hubo una braveada, no hubo un insulto, no hubo un coro maluco; nos vamos felices de lo que fue la hinchada aquí y sobre todo el respeto y cariño, son hinchas que quieren al equipo en las buenas y en las malas y el querer es apoyarlo siempre”.