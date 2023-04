Hernán 'Bolillo' Gómez y el duelo con Pinto: "No oigo, ni veo, ni escucho nada, soy como Shakira"

En las últimas horas se ha calentado el ambiente del partido de este jueves 27 de abril, cuando Junior visite a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, en la fecha 16 de la Liga I 2023 del fútbol colombiano. Y es que más allá del duelo estrictamente futbolístico, Jorge Luis Pinto, entrenador de los verdes del Valle del Cauca, tuvo algunas duras palabras en contra de Hernán 'Bolillo' Gómez, timonel de los 'tiburones'.

Los dos experimentados hombres de fútbol tuvieron una bronca en 2017 cuando estaban al frente de las selecciones de Honduras y Panamá, en un torneo de la Concacaf, y por poco se van a las manos, levantando gran polémica y resonancia internacional.

Con ese antecedente, hace pocos minutos en un contacto con la prensa, Gómez no quiso ahondar un enfrentamiento con Pinto. "No oigo, ni veo, ni escucho nada. Soy como Shakira", expresó el antioqueño sin ponerle aún más picante a lo sucedido en las últimas horas.

Publicidad

'Bolillo' prefirió hablar de fútbol y de su equipo, que viene en pleno ascenso en la Liga, gracias a los buenos resultados de las fechas más recientes. "Junior lo que tiene es que mejorar su trabajo durante los 90 minutos de los partidos. Hemos mejorado, pero todavía tenemos que hacer mucho para entrar a los ocho".

El timonel del Junior complementó y visibilizó la dureza del compromiso del jueves en territorio vallecaucano. "La historia de los dos equipos es grande, pero los grandes son grandes por su historia, no por el momento. Si Cali estuviese último y Junior 19 fuese un partido difícil para los dos. Todo está parejo", dijo 'Bolillo' Gómez.

Publicidad



Los barranquilleros son séptimos con 21 puntos y entraron en zona de clasificación, cuando se viene la recta final de la fase todos contra todos del fútbol colombiano. "Estamos todavía preocupados. No estamos clasificados, todos están pegados. Hay estrés y tensión", aseguró Hernán Darío Gómez.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto hoy sobre Hernán Darío 'Bolillo' Gómez?

"Es más importante el Cali, el Junior, que Pinto o que 'Bolillo' Gómez. Por lo tanto, de esa manera le contesto. Pregúnteme del Cali, a mí no me interesa nada de 'Bolillo', sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá que haya cambiado sus costumbres, de mi lado voy a estar con los ojos abiertos. Eso es claro, al perro no lo capan dos veces", dijo Jorge Luis Pinto cuando le preguntaron por Hernán Darío Gómez, profesional con el que tuvo polémicas en el pasado y que al parecer, en su caso esas diferencias no se han zanjado.