Hernán ‘Bolillo’ Gómez y los cánticos contra él: “La costa es alegre, hace parte de la fiesta”

Junior continúa sin conocer lo que es la victoria en el fútbol colombiano 2023, tanto en la liga como en la copa. Hernán ‘Bolillo’ Gómez está entre constantes críticas y los hinchas piden su salida del equipo barranquillero.

Tras el empate 1-1 con Bucaramanga, este lunes, en el estadio Metropolitano, los seguidores le dedicaron un cántico al experimentado timonel , y sobre ese tema se refirió el DT en rueda de prensa.

“Yo acá me río de eso, la costa es alegre y eso hace parte de la fiesta de la tribuna, eso es bien orquestado, bien manejado”, contestó Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

Después, el técnico del Junior se refirió a si renunciaría ante los malos resultados del Junior y el pedido de la hinchada.

“Yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad Char, por el Junior, pero yo no soy una persona de aguantar mucho, porque yo estoy dirigiendo hace muchos años, y el equipo juega bien hoy, no perdió y al final es ‘Bolillo’. Cantan bien, se les escucha hasta bacano ahí afuera. Yo no soy de aguantar mucho, yo que tengo que ver si el equipo juega bien. A veces les hago caso a veces no, mañana es otro día”, dijo.

Acá más declaraciones de Hernán ‘Bolillo’ Gómez:

*José Enamorado, Déiber Caicedo y Damir Ceter, serían nuevos refuerzos del Junior

“Hasta ustedes fallaron, ahí estuve reunido con don Fuad y no los vi a la salida. Fallaron. Me dijo ¿qué jugadores quieres? No se puede traer mucha gente, no sé si los arregló. Déiber Caicedo y José Enamorado están. Damir Ceter está en exámenes médicos”.

*Análisis del 1-1 con Bucaramanga

“El primer tiempo el equipo jugó bien, hizo lo que queríamos dentro del trabajo, en el segundo tiempo nos reduce mucho Bucaramanga, hay cosas que te aumentan la autoestima y otras que te lo quitan. Junior los primeros minutos del segundo tiempo tuvo opciones claras, Junior hace un gol en el primer tiempo que por una línea lo anularon, no sé si a otro equipo le pitarán igual, para demorarse media hora para tomar una decisión de un gol”.

Acción de juego de Junior vs Bucaramanga - Foto: Junior Oficial

*Necesitan es ganar

“Hubo cosas que por ahí el equipo siente, y como el equipo viene con ese problema de no ganar y hace todo para ganar y no se le presenta. Fue difícil porque se metieron los once de Bucaramanga a defenderse. El no ganar le está costando y va perdiendo esa alegría con la que entrenan. El equipo jugó bien más tiempo hoy que cualquier otro partido, pero no ganó”.

*Aún están en “construcción”

“El equipo está en construcción, trajo jugadores nuevos, están jugando, buscando sociedades, encontramos un buen juego hoy, de lo que nos gusta del Junior. He cambiado bastante en los partidos, buscando el equipo. Al equipo lo tiene frenado el no ganar, lo aburre. Hay que salir de esto, hay que ganar, uno a veces dice ganar como sea, pero ganemos un partido”.

*Opinión de Gabriel Fuentes

“Gabriel Fuentes es un buen jugador, claridad, da juego, siempre estuvo en esa opción de ir al ataque”.