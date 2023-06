Hernán 'Bolillo' Gómez y los casos Sebastián Viera y Carlos Bacca: "Nadie es eterno en el mundo"

En Junior de Barranquilla el ambiente se encuentra caldeado después de que se informó sobre la salida del arquero uruguayo Sebastián Viera tras 12 años en el club y también se habla de una intención de que también se marche el experimentado Carlos Bacca, con contrato vigente.

Y debido al ruido que se ha generado en los primeros días de pretemporada para el segundo semestre de 2023, hace pocos minutos salió a hablar con la prensa de la ciudad el técnico Hernán 'Bolillo' Gómez, quien fue directo y al grano en medio de las polémicas y críticas que ha sentido en el ambiente.

"Acá se habla de la forma en que salió Sebastián Viera, pero es la forma en que han salido todas. Acá otros han salido en peores condiciones porque nadie se acuerda, Viera si lo van a recordar y hoy lo lamentan. Junior es grande, no es un solo jugador. Los jugadores tienen ciclos, yo no veía a Viera banqueado, se lo dije a él", expresó Gómez en uno de los apartados de la rueda de prensa.

En declaraciones reproducidas por 'El Heraldo', el experimentado entrenador antioqueño siguió y agregó que "si yo pensara en los ídolos yo quisiera tener al ‘Pibe’ y Pacheco, pero también se fueron. La gente habla mal de mi porque me ha tocado hacer cosas que no pudieron, pero que querían hacer, los técnicos que estuvieron antes. Me tocó a mí”.

Sebastián Viera, con el Junior de Barranquilla. Colprensa.

'Bolillo' Gómez salió a entregar explicaciones y en cada respuesta dejó frases célebres, que también se pueden tomar como el anuncio de otras salidas del cuadro barranquillero. Así dijo que "Nadie es eterno en el mundo. Este es un caso extraño, muy extraño, porque mucha gente grande como Viera se ha ido y no ha habido".

Pero además del caso del guardameta, de igual forma se habla de la posibilidad de que Carlos Bacca se marche e incluso en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el periodista Fabio Poveda entregó la noticia el viernes. Sobre ese particular se refirió Gómez.

"Con Bacca estamos en conversaciones. Él tiene unas dificultades deportivas. Es un ídolo, un referente. Yo no se la montó a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos", comentó el timonel de Junior.

Carlos Bacca festejó con Junior este domingo, en el duelo de la quinta fecha de la Liga II-2022 frente a Águilas Doradas. Dimayor

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez recordó que por el futbolista nacido en Puerto Colombia profesa cariño y admiración y que fue él quien lo llevó a la Selección de mayores, pero que se deben aclarar algunas situaciones pensando en el futuro y lo que pueda pasar para la Liga II del fútbol profesional colombiano.

Cabe señalar que Junior de Barranquilla se encuentra en deuda con la afición tras su eliminación de los cuadrangulares y sus irregularidades que le costaron perder partidos. Por eso se espera que con los cambios que quiere implementar 'Bolillo' Gómez se tengan mejores resultados y se tenga el protagonismo que esperan directivos, aficionados y la prensa de la capital del Atlántico.