Hernán ‘Bolillo’ Gómez y su carta de renuncia al Medellín: así está la situación del técnico

Hernán ‘Bolillo’ Gómez renunció en la rueda de prensa luego del 0-0 del Medellín con Santa Fe, en el Atanasio Girardot, pero hay novedades sobre su futuro en la institución antioqueña.

Este lunes, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ dieron detalles de lo que ha pasado en las últimas horas con el reconocido y experimentado entrenador.

“Esta mañana hicieron una primera reunión, Hernán Darío se mantiene en la posición que no va más, pero también hubo intermediación de los jugadores a través de su capitán, solicitando que el técnico siga. Hay otra reunión que está en este momento, no se la aceptaron, pero él insiste en que se va, dice que los resultados no se le dieron y las presiones externas han sido muchas”; afirmó de entrada el periodista Jhon Jaime Osorio.

Además, mencionó que “hay tres mitos urbanos que hay que desmentir. Primero, que a los jugadores no les han pagado, eso es falso. Están al día, la segunda es que dicen que hay problemas en el grupo, también falso. Otra que hay personas con hojas de vida, esa no se puede negar porque estamos en el mundo del fútbol y para evitar esa tercera, la propuesta del máximo accionista es que le acepten la carta de renuncia, pero que algunos de sus integrantes se queden dirigiendo al equipo, para el proceso este año. Nada raro que Hernán termine en otra figura distinta en el DIM”.

Por la misma línea, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, contó que “es la segunda renuncia, después de la derrota frente al Huila, Bolillo fue y renunció, lo agarró Raúl, le dio un discurso, dice Bolillo que salió llorando. Lo convenció de que siguiera”.

Y para finalizar, desde ya se hablan de posibles candidatos para reemplazar a Gómez, en caso de que se dé su salida definitiva.

“Me dicen que algún directivo del DIM ha tomado el teléfono y quiere llevar a Julio Avelino Comesaña”, dijo Fabio Poveda.