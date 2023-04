Hernán 'Bolillo' Gómez: "Yo diría que este es uno de los triunfos con los que más me he emocionado"

Junior logró quedarse con los valiosos tres puntos de la victoria tras superar por la mínima diferencia a Millonarios , en un atractivo duelo disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez se quedaron con el triunfo tras el gol de Luis Sandoval, en el primer tiempo.

Finalizado el encuentro, el experimentado estratega del conjunto 'tiburón' atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo ocurrido este domingo en la 'Arenosa'. "Si se hace un análisis y se ve el partido del jueves en Cali, fue más intenso que este, y no nos dio el tiempo para recuperar a los muchachos para el partido de este domingo. Antes de que terminara el primer tiempo había un desgaste grande porque los de adelante estuvieron recuperando en todo momento. En la segunda parte había jugadores con desgaste, Didier Moreno se lesionó y no había mucho que hacer", comentó de entrada.

"Fue un partido parejo, nosotros fuimos muy fuertes después de la expulsión porque estuvimos muy atentos y concentrados, y por ahí se viene el triunfo. Pero yo pienso que venir a hablar después del partido uno aún no sabe. Mañana después de ver el video del partido sabré quién debió ganar, pero a mí me pareció que fue un partido parejo", complementó Hernán 'Bolillo' Gómez.

Publicidad

Luego optó por elogiar al conjunto 'embajador', "Millonarios es un equipo espectacular, juega muy bonito, muy bien, tiene 3-4 años de trabajo, nosotros llevamos un mes y, sin embargo, hemos corregido muchas cosas. Con la expulsión de Jhon Vélez se me subieron otra vez, entonces de todas maneras, los muchachos en su parte táctica fueron espectaculares, no dieron espacios, hicieron respaldos, fueron unidos, y a los muchachos se les unió el estadio, espectacular la hinchada del Junior, yo diría que este es uno de los triunfos con los que más me he emocionado, yo muchas veces me puse a ver a la hinchada para no ver ese partido tan bravo".

Y complementó con respecto a lo logrado por el equipo de rojiblanco, en el poco tiempo que lo lleva dirigiendo, "a veces pienso que el Junior está en esta posición después de haberlo cogido de 20 y yo me quedo sorprendido y admirado de estos muchachos. Junior no ha tenido partido fácil, por ahí le dicen Formula 1, porque gana 1-0 siempre, pero eso a mí me motiva mucho, porque sabe ganar 1-0, porque si Junior hace un gol lo aguanta y tiene manejo. El próximo partido es más difícil. Junior motiva en todo el país, cuando va a un estadio lo llena, se vuelve un clásico y hoy fue uno espectacular. Junior no tiene nada fácil, si afloja no entra al octagonal".

Por último, se refirió a la lesión de Juan Fernando Quintero, quien está ausente en el equipo desde la fecha 8, "'Juan Fer' está trabajando y recuperándose, fue una lesión difícil para él, está con muchas ganas de jugar. Es un hombre muy importante, un crack, pero todavía está en recuperación. Ayer hablé con él, y me dijo que la semana entrante va a entrar al entrenamiento, ojalá".