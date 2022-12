Hernán Crespo: “El fútbol colombiano siempre tendrá las puertas abiertas conmigo”

El exfutbolista argentino, quien actualmente es entrenador de Defensa y Justicia, habló en el programa ‘Blog Deportivo’ y dejó abierta la opción para ser técnico de algún equipo en Colombia.

Una charla entretenida, recordando pasajes divertidos de su carrera deportiva, fue la que Hernán Jorge Crespo sostuvo con el equipo deportivo de ‘Blu Radio’ y con su amigo de siempre Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

Y es que ambos tuvieron paso por el Parma, equipo en el que coincidieron y en el que forjaron una amistad que trascendió hasta afuera de las canchas.

* Familiaridad entre colombianos y argentinos

“Éramos un grupo, muy lindo, que ganaba, y eso hace que todo sea mejor. Pero el placer de jugar con semejante jugador como ‘El Tino’ fue un honor para mí”

* Gol en la final de Libertadores en 1996

“Fue lindo, pero eso ya caduco fue en el 96”.

Sin embargo, el papá de Asprilla le recordó el sentimiento de hincha de América Cali cuando él marco el gol: “todavía me duele ese gol. Cada vez que recuerdo ese gol que hizo Hernán Crespo me dan ganas de llorar”.

Hernán Crespo: "Yo compré un Porsche, lo quería estrenar, pero Asprilla se lo robaba de mi casa"

* La pasión del fútbol en el mundo

“Yo tomé real dimensión de lo que significa el sentimiento de la gente cuando me retiré. El fútbol tiene la opción de recoger culturas, de unir a la gente, por eso es mi pasión, lo que amo”.

* Los valores con los que define su carrera

“La constancia y creer en uno mismo. Hay muchos factores, no hay uno determinante. Ir escalando y lograr marcar una diferencia no es fácil. Tener el talento es un paso, hay que ser metódico, hay que darle respeto a la profesión y mucho respeto por la pelota; eso se traduce en respeto por los hinchas”.

* No jugar con Batistuta en selección Argentina

“Cuando Marcelo Bielsa arranca en la selección no nos puso mucho. Pero me parece que el último partido en el que estamos juntos (con Batistuta) fue en El Campín, en el 3-1, por Eliminatorias. Nunca intentó promover esa idea de jugar juntos. Yo entraba, él salía. Pero habrá que preguntarle a él. Personalmente lo tomo con mucho dolor”.

* Opinión del fútbol colombiano

“No puedo hablar con mucha profundidad, pero el fútbol colombiano es un generador de muchos talentos, y también gracias a ‘El Tino’, que le abrió la puerta a muchos. Con Defensa y Justicia no nos ha tocado ningún colombiano, cosa que me gustaría. Lo que hizo Pékerman quedo sabiendo a poco, contra Inglaterra, que pudo haber hecho más en Rusia. Pasar a otra ronda (Mundial Brasil 2014) de muestras de la calidad del fútbol colombiano”.

“El mercado europeo está abierto para un hombre con las características de Daniel Muñoz”

* Siempre le hizo gol a Óscar Córdoba

“Hay cosas que son increíbles. Con Óscar tengo una relación enorme. Cuando él vino a Perugia, él vino a mi casa. Tengo un afecto grande por la gente de Colombia, gente bien, espero que me vaya bien con Defensa y Justicia para volver a ir Colombia donde soy muy feliz y la gente me trata bien”.

* Relación con Juan Carlos Osorio

“Con el profe Osorio tuve la oportunidad de hablar mucho. Pero sí quiero decir algo y es que el futbol colombiano siempre tendrá las puertas abiertas conmigo”.

* Lo que sucedió con Mauricio Arboleda en Banfield

“No nada del otro mundo, nada especial. Con Mauricio se han montado situaciones que no son, el jugó el 90% de partidos, fueron 15 partidos, y él tuvo 10 más o menos. Pero problemas con Mauricio nada, no he tenido ningún problema con él. Es muy educado; lo que pasa es que era un arquero emergente en Colombia y entiendo mi popularidad, donde me exigían, pero no pasó de una decisión técnica”.

