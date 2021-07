Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "El que tenga mejor empresario, es el que más partidos dirige"

Siempre que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez causa controversia y en esta ocasión no fue la excepción. El entrenador del Medellín dio una entrevista a 'Grueso Calibre'.

"El jugador que más alegrías me dio fue Faustino Asprilla... sacarlo del Mundial fue una de las cosas más duras para mí, somos muy apegados", reveló en la extensa charla publicada en el canal de Youtube del medio citado anteriormente.

Además, también aseveró que: "Han tratado de sacarnos, por ser desactualizados, por no hablar con las palabras nuevas del fútbol, pero el fútbol no ha cambiado".

Y continuó con las polémicas declaraciones: "El que tenga mejor empresario, es el que más partidos dirige, nunca he tenido empresario, siempre he estado solo y siento que me ha ido bien siempre".

Vea la entrevista completa: