Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "Estamos tratando de formar en Junior un equipo fuerte e importante"

Uno de los equipos que viene trabajando en diferentes frente es Junior de Barranquilla, que ya comenzó los trabajos de pretemporada desde hace varios días y a la par, los directivos junto a los integrantes del cuerpo técnico vienen adelantando contactos para reforzar la actual plantilla. Y precisamente de esos temas habló este martes el profesor Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y precisó algunas informaciones sobre el presente y futuro de los 'tiburones'.

"Les voy a hablar lo que es, nosotros tenemos a Víctor Moreno para central, también a Olivera (Emmanuel), Pablo Rojas también está acá y estamos buscando el nueve, que está entre dos nombres, uno que es Lencina y otro que es Santiago Gómez", dijo de entrada 'Bolillo' al grupo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

Sobre por cuál de los dos atacantes se inclina, el DT del conjunto 'currambero' 'gambeteó' manifestando que "son muy parecidos, hablé con los directivos y les dije que eran muy parecidos, son muy buenos los dos, llegaron a Colombia y han hecho cosas interesantes".

A renglón seguido sostuvo que ambos "tienen buenas funciones en el terreno de juego, tienen el arco pintado" y que uno de ellos "tiene un parecido a Cano" (Germán Ezequiel Caño).

Otras declaraciones de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez:

Sus clubes en Colombia

*"Es muy difícil, ya es el cuarto equipo que me toca trabajar al mando. El primero fue Santa Fe, que me tocó recomponer y armar, pero el equipo quedó campeón el semestre después, una nómina que dejé estructurada; después el Medellín que llegamos a la final y perdimos con Millonarios, y el equipo con el 90 por ciento de los jugadores que traje quedamos subcampeón y ahora estoy en Junior".

*Las posiciones a reforzar:

"Junior pide un jugador y vale mucho; es muy duro. Estamos hablando con los directivos para organizar el equipo; los torneos antes eran de enero a diciembre, había tiempo, los jugadores se sentían bien; acá es cada vez un título, los jugadores no se alcanzan a adaptar, las contrataciones son difíciles, complicadas. Estamos tratando de formar un equipo fuerte, vamos a entrar al próximo torneo con un mejor equipo y un equipo importante".

*El tema Carlos Bacca:

"Ya con Carlos se ha hablado, hemos tenido reuniones, él ha estado trabajando, él tiene contrato, son situaciones que aún no hemos entrado a definir. Bacca se está entrenando bien, son futbolistas que pueden estar en la institución, pero es importante que enseñen. Entiendo que quiere seguir, pero los resultados a veces no ayudan. Es una situación, él ya habló con el mayor accionista, no sé a qué término llegaron, yo le tengo aprecio a él, pero tuvo comportamientos. Él es una persona muy querida".

*Su estadía en Junior y los Char:

"Con el cuerpo técnico dijimos que porqué no haber llegado antes acá, qué calidad de personas, el trato, respetan al técnico al máximo. Estoy feliz acá, el grupo de jugadores viene mejorando mucho, la ciudad ha progresado mucho".