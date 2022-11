Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue anunciado como técnico del Bucaramanga

Hace pocos minutos, el Atlético Bucaramanga anunció que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez será su nuevo director técnico, de cara a la temporada 2023. El antioqueño tiene una amplia trayectoria en el mundo del fútbol, tanto a nivel de clubes, como en diferentes seleccionados nacionales.

"El Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hinchas y público en general, que la Junta Directiva realizó un acuerdo con el estratega Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y su cuerpo técnico, Édgar 'Panzer' Carvajal como asistente técnico y Juan Mauricio Roldán como preparador físico", se pudo leer al principio del comunicado publicado en las redes sociales del cuadro santandereano.

Publicidad

Además, confirmó la fecha en la que estarán arribando Gómez y el resto del cuerpo técnico, con el fin de comenzar su trabajo al frente de los 'leopardos'.

"La llegada del profesor 'Bolillo' Gómez está prevista para la próxima semana, mientras que su cuerpo técnico estará desde este jueves en la ciudad bonita", agregó el escrito.

Cabe señalar que en el Bucaramanga primero estuvo sentado en el banquillo el profesor Armando 'Piripi' Osma y en el cierre de la fase de 'todos contra todos' del campeonato colombiano llegó el argentino Jorge Ramoa, un viejo conocido de la institución y de los aficionados. Sin embargo, no se logró el objetivo de la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga II.

Publicidad

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', hablaron con Edgar 'Pancel' Carvajal, quien hará las veces de asistente técnico en este nuevo reto, "esperamos poder llegar a Bucaramanga y poder hacer una gran campaña, es un equipo que a través de los últimos torneos ha mostrado que tiene una buena base y esperamos conseguir objetivos grandes en este nuevo proyecto".

Y agregó, "Nosotros tenemos una experiencia muy grande, y no me canso de repetirlo, lo que vivimos en la ciudad de Panamá, en Panamá, cuando nosotros llegamos los resultados no eran los mejores, estaban pidiendo la salida, del técnico y el presidente dijo “profe yo lo traje a usted y sé para donde vamos y cuáles son nuestro objetivo”, y al final el objetivo se cumplió porque hay un aval y una garantía de la dirigencia, esperemos que en este proyecto en Bucaramanga se puedan contar con esa misma dirigencia".

Publicidad

¿En qué equipos ha sido técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez?

Con 66 años y nacido en Medellín, Hernán Darío Gómez ya acumula una extensa hoja de vida en el mundo del fútbol. Primero fue jugador, luego asistente técnico y después entrenador en propiedad en nuestro país y en el exterior.

Así las cosas, Gómez ha dirigido clubes como Nacional, Santa Fe, Independiente Medellín, en dos oportunidades. Ya a nivel de seleccionados nacionales, el popular 'Bolillo' se sentó en el banquillo de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá.

Es reconocido por ser de la escuela que lideró por allá en los años 1990, en adelante, Francisco Maturana, quien lo tuvo como asistente y es reconocido por ser su mentor y amigo cercano.