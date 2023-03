Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "No estoy de acuerdo con que digan que estamos desactualizados"

"Estamos acá, contentos, en Barranquilla hay grandes recuerdos de 'Pacho' (Francisco Maturana) y de mí. Acá trabajando con estos muchachos, mirando cómo le encontramos la comba al palo". Esas fueron las palabras con las que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien asumió recientemente la dirección técnica del Junior, que no pasa por su mejor deportivo en la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano.

Fiel a su estilo, 'Bolillo' Gómez se expresó de forma directa a lo que vienen haciendo con los jugadores de los 'tiburones' y de igual manera, de algunas críticas que ya le han empezado a hacer desde diferentes flancos.

"Estamos concentrados, con los dos 'profes' preparadores físicos, estoy con uno de los asistentes, que son muchachos estudiados, preparados. Aquí los tengo, por ahí dicen que yo voy en contra de los que están estudiando, que los estoy menospreciando; pero pues acá sacamos buenas conclusiones", agregó el entrenador antioqueño.

Acá otras declaraciones de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico de Junior de Barranquilla

*Los nuevos hombres de fútbol

"Yo respeto la gente que estudia, estoy de acuerdo con que se preparen, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que salgan que somos desactualizados, que 'Bolillo' Gómez anda desactualizado, que somos personas que nos tenemos que retirar del fútbol; pero nadie sabe qué hacemos, nadie vive con nosotros. Por eso, yo voy a pelear a muerte porque no estamos desactualizados"

*Las primeras críticas

"Por ejemplo, es como un poquito de ignorancia salir a decir que yo en 10 días en Junior y digan que no lo he cambiado. Junior viene con problemas dese hace más de un año. Y acá estamos trabajando, acá los tengo al lado (a sus asistentes) y ellos están oyendo. Acá hablando sobre qué estamos haciendo, porqué estamos concentrados".

*Los conceptos actuales

"Hay muchas cosas que se hablan hoy, que nosotros ya hacíamos antes. Acá estoy armado (con su grupo de asistentes). Ahora dicen que Argentina quedó campeón del mundo, disque a la antigua, jugando con ese diez (Lionel Messi). Dicen que no se puede triangular porque no sirve, por las cosas que dicen es que estamos desactualizados".

*'Juanfer' Quintero

"De 'Juanfer' Quintero tengo que decir que él no pudo entrenar con nosotros antes de jugar con Santa Fe. Le dije: ¿cómo andas?. Me dice: 'me duele un poquito'. Le dije que hay que recuperarse bien, que los futbolistas siempre quieren ir a la Selección Colombia. Faltan unos días y que miremos. Después llegó de allá una nota de que lo desconvocaban, un problema entre médicos. Él debe estar llegando acá y hasta ahí sabemos nosotros".