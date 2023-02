Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no ve con malos ojos dirigir al Junior de Barranquilla

La liga del fútbol colombiano sigue en acción y ya se juega la sexta jornada. Junior de Barranquilla todavía no conoce la victoria en la presente campaña, y por eso, en el último tiempo, en el ambiente del conjunto 'currambero' se ha hablado sobre la posible salida de Arturo Reyes del banquillo técnico. Hernán Darío 'Bolillo' Gómez habló en una entrevista y manifestó que le gustaría dirigir a los 'blanquirrojos'.

Tres empates y dos derrotas no le han permitido al conjunto 'tiburón' repuntar en el campeonato. Con una nomina de lujo encabezada por Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, la hinchada tiene poca paciencia y desde ya exige resultados. Si bien los resultados no han sido los mejores, Junior ha mostrado buen juego, no obstante, la falta de definición les ha impedido hacer los más importante en el fútbol: marcar gol.

Arturo Reyes, DT del club barranquillero ha sido el principal señalado y han sido tal las críticas y las repercusiones, que tanto 'Juanfer' como Bacca tuvieron que salir a darle un espaldarazo. Ambos jugadores enfatizaron que creen en el trabajo del entrenador, que es muy apresurado hablar de su salida y hasta fueron autocríticos, asumiendo la responsabilidad que también tiene los futbolistas del plantel.

En medio de este bache del Junior, en una entrevista, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue consultado sobre el club 'blanquirrojo' y si estaría dispuesto a dirigirlo. Sin embargo, el entrenador fue contundente, ya que expresó que "la verdad es que tengo un respeto grande por Arturo Reyes. Junior tiene entrenador, pero no dudo en decirte que cualquier técnico del fútbol colombiano estaría interesado en dirigir equipos como Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Lo que tengo que decir es que no quiero faltarle el respeto a mi colega”.

De esta manera, Gómez se libro de una compleja pregunta y a pesar de que fue sincero y dijo que si aceptaría una posible propuesta de la dirigencia juniorista, también guardo la calma y tuvo un buen gesto con Reyes.

La última vez que el 'Bolillo' estuvo al mando de un equipo fue el año pasado cuando dirigió 9 partidos en la Selección de Honduras. Luego fue anunciado como nuevo DT de Atlético Bucaramanga, pero fue despedido de forma insólita, ya que no dirigió ningún partido. Gómez habría tenido discordancias con las directivas del 'leopardo' y se marchó del club.

¿Qué equipos ha dirigido Hernán Darío 'Bolillo' Gómez?

El DT ha tenido la oportunidades de comandar clubes como Atlético Nacional, Santa Fe e Independiente Medellín. Además, ha sido el timonel de las selecciones nacionales de Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras.