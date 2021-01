Hernán Darío Gómez, más picante y más directo que nunca, tras las primeras de cambio con DIM

Hernán Darío Gómez regresó al fútbol colombiano para dirigir al Independiente Medellín el pasado 11 de diciembre y desde ese momento, ha dado declaraciones que resuenan en todo el país.

Leonardo Pico está que se juega con Santa Fe: “Ya me siento bien y estoy adaptado para competir”

"Solo espero que el presidente no me saque del puesto por ahí en dos años (risas)", expresó de entrada el entrenador colombiano en la primera rueda de prensa con el 'poderoso'.

Y a días del compromiso por Copa Colombia contra Junior, el adiestrador dijo que "Junior tiene la mejor nómina del país, vamos a ver cómo le jugamos" y terminó venciendo al conjunto tiburón en los cuartos de final del torneo.

Harold Rivera, satisfecho con su nómina: “Tenemos la convicción de que vamos a ser protagonistas”

"Yo llegué al Medellín y vi jugadores que no conocen nadie, que no han jugado, ganan un platal, salen con Louis Vuitton, sus gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención, pero afuera de la cancha. Entonces ¿para dónde vamos? ¿qué está pasando acá? Hay jugadores profesionales en el Medellín que no tenían ni voz ni voto y mandaban los pelados, son figuras sin jugar”, indicó el ex técnico de la Selección Colombia.

Publicidad

"El Bolillo" Gómez es una religión y es a la que pertenezco.pic.twitter.com/TeXz3oGVav — Juan (@_jpgc17) January 25, 2021

Ahora, tras lograr su paso a la final de la Copa Colombia eliminando a Quindío con sufrimiento hasta el último minuto, y sin que se diera cuenta, 'Bolillo' dijo: "Qué paridera tan hijue..."

Palavecino tiene la maleta lista para irse a River Plate, pero en Cali le piden paciencia

Como no querer al Bolillo y su honestidad brutal. pic.twitter.com/Xa4aYu0SRq — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) January 28, 2021

Publicidad

No cabe duda que Hernán Darío regresó con su particular estilo para dirigir y dar declaraciones en el fútbol colombiano. De momento, Medellín solo ha perdido un encuentro de cuatro disputados y sus hinchas se ilusionan.