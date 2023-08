Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y las malas estadísticas que marcaron su paso por Junior

El ciclo de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez al mando del 'barco' del Junior de Barranquilla finalizó este jueves. El DT antioqueño no va más en el equipo 'tiburón' y dicha determinación se dio luego de la eliminación del elenco 'rojiblanco' en la Copa Colombia, a manos del Cúcuta Deportivo, en el propio estadio Metropolitano, en la noche del miércoles.

Pese a que el 'Bolillo' no perdía la esperanza y confiaba en la remontada del conjunto de la capital del Atlántico, en las toldas 'junioristas' y especialmente su junta directiva liderada por el exsenador Fuad Char Abdala, determinaron que lo mejor para el plantel era separar los caminos con el director técnico de 67 años y oriundo de Medellín.

Lo cierto es que desde su arribo al Junior, Gómez Jaramillo causó bastante polémica. No solo por su forma de liderar al club, sino porque a su vez no tenía muy buena relación con la hinchada, que en cada partido en el 'Metro' no desaprovechaba la oportunidad para mostrar su inconformidad por el manejo de los futbolistas, las alineaciones, el estilo de juego y demás del conjunto 'currambero'.

Fue el 15 de marzo de este año en curso que el exDT de la Selección Colombia, Panamá, Honduras, entre otras, fue anunciado por la dirigencia del Junior de Barranquilla, pero sin duda los números no fueron los mejores y eso culminó porque fuera cesado de su puesto.

Así las cosas, según las estadísticas de Sofa Score, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez dirigió 20 partidos al Junior en todas las competiciones, logrando un total de 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas, para un rendimiento del 47 por ciento.

A esas cifras hay que adicionarle que bajo su mando, el 'tiburón' convirtió en 19 oportunidades, pero a su vez recibió la misma cantidad de goles.

Los números del DT antioqueño en Junior de Barranquilla:

La era de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en Junior terminó hace horas y a decir verdad no se cumplieron las expectativas que se generaron cuando llegó al club, con una amplia hoja de vida.