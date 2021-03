Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez tiene que armar todo un rompecabezas para formar el once del Medellín , que va a enfrentar este domingo al Deportivo Pasto , en la fecha 13 de la liga colombiana.

El equipo antioqueño informó que, tras las pruebas PCR realizadas el pasado miércoles, se presentaron ocho nuevos casos positivos entre quienes hacen parte del plantel profesional.

Estos son: Miguel Monsalve, Jean Pineda, Juan Carlos Díaz y Víctor Moreno, y los integrantes del cuerpo técnico: Juan Mauricio Roldán (preparador físico), Didier Muñoz (preparador de arqueros), Julio Hoyos (utilero) y Mateo Restrepo (jefe de prensa).

Así, este viernes los medios antioqueños le consultaron al 'Bolillo' si estas nuevas bajas se debieron, en buena medida, a los días de descanso que él les dio a los jugadores.

"No, los días de descanso son necesarios, yo en eso no me meto. Les digo ‘es su día libre haga, lo que quiera’, pero ahora estamos enfermos todos en el país, entonces no se puede hacer lo que uno quiera. Se están preocupando más por la vitrina y esa es la cagada”, aseguró, muy a su estilo, Gómez.

Cabe recordar, además, que el Medellín había informado previamente sobre los contagios de los jugadores José Estupiñán y el paraguayo Walter Rodríguez, así como de los juveniles Yesid Díaz, Edwin Mosquera y Yulián Gómez.

A eso hay que sumarles las bajas por lesión del goleador Agustín Vuletich, Andrés Mosquera, Germán Gutiérrez y James Sánchez. El futbolista David Loaiza tampoco podrá ser de la partida, pues llegó a la quinta tarjeta amarilla.

Independiente Medellín es octavo en la tabla de posición, con 20 puntos, y necesita seguir sumando para seguir prendido en la lucha por clasificar a las finales.