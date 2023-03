Hernán Darío Gómez: "A Juan Fernando Quintero lo veo sufriendo por la camiseta de Junior"

Eso fue diciendo y haciendo. Hernán Darío Gómez ya se encuentra en la ciudad de Barranquilla para hacerse cargo de la dirección técnica de Junior de Barranquilla. Y a su arribo, el experimentado entrenador antioqueño habló con 'Caracol Sports'.

¿Qué se podría hacer hoy con el Junior?

"Yo te digo muy sinceramente, uno ve el equipo en televisión a la distancia, hoy me voy a reunir con él, con los muchachos y ahí voy a ir sacando conclusiones, voy a ir a hablar con ellos. Porque no es normal esa posición, no es normal".

Hoy lo que usted ha visto del equipo, ¿la impresión que le da cuál es?

"Tiene muy buenos futbolistas, tiene muy buenos futbolistas. Es un equipo que. Que no es para estar ahí (en la posición de la tabla en la que está)".

¿Cómo recibo esta llamada?

"Yo muy contento porque siempre fue un sueño. Entonces me siento muy contento. Es un sueño hecho realidad. Es muy duro, muy difícil. Siempre me ha tocado resolver problemas a donde llego. En la Selección, cuando cogí el Medellín. Entonces esperemos que este problema tenga una solución rápida".

¿Cómo analizar lo que viene, lo que pasa?

"En este momento. Los jugadores en los entrenamientos no se ven. Todo el mundo sabe que de aquí al sábado, no pasa nada. Pero yo en el partido sí voy a estar y ahí es donde voy a ver quién sí o quién no. De por sí la camiseta de Junior ganando es pesada, y perdiendo, se vuelve más pesada. Entonces, ahí es donde tengo que buscar quién es capaz de soportar ese peso. Entonces en los entrenamientos de ahora es fácil. Ya en partido es cuando uno empieza a sacar conclusiones y ya se sabe".

Importante tener a Juan Fernando Quintero ahora en Junior...

"Lo que pasa es que 'Juanfer' para mí es como un hijo. Se crió con el hijo mío. Hoy es una persona que queremos mucho. No tengo dudas de nada en él como persona, como profesional. Todo es muy claro con él".

¿Cuáles son sus impresiones de Juan Fernando Quintero en lo que ha hecho con Junior?

"Le digo que está sufriendo, porque lo veo que sufre por la camiseta. Lo veo muy, muy entregado, con mucho sentimiento de pertenencia. Lo veo corriendo bastante".