Hernán Darío Gómez: "Con esta 'piedra', no tengo claridad para responder; teníamos que ganar"

El inicio de la Liga colombiana para el Independiente Medellín no fue el mejor. A pesar de haber empezado ganando, dejó escapar dos puntos, en su casa, lo que generó molestia en el entrenador Hernán Darío Gómez.

En rueda de prensa, posterior al compromiso, el estratega afirmó que "fue una buena versión del juego de Medellín y fue superior. Sin embargo, el resultado borra todo".

"Estos son los resultados, donde después uno reclama los dos puntos. En un torneo tan corto, dejar escapar esos puntos, duele. Este resultado me deja mal. No puede ser", añadió.

De igual manera, expresó que "cuando se hizo el gol, Medellín se apoderó del partido. Pero cuando Marmolejo siente algo, no sé que fue, se corta un poco el partido y aflojamos".

Pero la respuesta que dejó ver el enojo que estaba sintiendo llegó, al momento de solicitarle que hiciera un balance de lo expuesto por el equipo.

"Todavía no estoy para sacar conclusiones, estamos empezando. Con esta piedra, no tengo claridad para responder esa pregunta. Hay que mejorar porque se tiene que ganar. Si no se ganan estos partidos, entonces qué", sentenció.