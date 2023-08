Hernán Darío Gómez confía en su trabajo: "Ningún equipo ha superado a Junior"

Hernán Darío Gómez, entrenador del Junior de Barranquilla, ofreció una conferencia de prensa antes del clásico caribeño contra Unión Magdalena, que se disputará en la cuarta jornada de la Liga Colombiana 2023-II en donde habló de la actualidad del equipo, habló de ciertos jugadores que pueden ser partícipes de este partido e hizo hincapié en los factores a mejorar del equipo.

En primera instancia, el técnico paisa habló de lo que será el próximo encuentro el cual significará una nueva edición de uno de los clásicos de la costa caribe colombiana en donde aseguró que será un partido parejo. “Es un clásico ante Unión, un partido parejo. Independiente de las nóminas, para mí es igualado. El correr marca la diferencia. Hoy si no corres, el rival, sea cual sea, te lleva por delante, así que no podemos ahorrarnos nada”, aseguró el estratega.

Igualmente, recalcó que poco a poco el equipo se ha ido acomodando y buscando la mejor formación que le permita mostrar la idea de juego que quiere sacar a relucir en sus partidos. “Como hemos hecho varios cambios, buscando la mejor formación, de a poco nos vamos acercando lo que queremos. Lo que necesitamos es la victoria para que creamos en el trabajo que estamos haciendo”.

Tras ello, habló de ciertas críticas hacia su persona e, incluso, tuvo un cierto encontronazo con uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa al que le recordó que antes de que el 'Bolillo' tomara el puesto de director técnico del equipo 'tiburón' estaban últimos y tras ello logró pelear por entrar a cuadrangulares finales. “Sos un poquito apresurado. Me estás diciendo que me tengo que ir, que debo renunciar en tres partidos. ¿Se te olvidó que cogí a Junior de último y casi lo meto en el octagonal? He visto los vídeos de los partidos y ningún equipo ha superado a Junior", recalcó Hernán.

Continuando con la rueda de prensa, aprovechó para defender de las críticas a su arquero y reciente refuerzo Santiago Mele, quien fue juzgado por el gol recibido contra Atlético Bucaramanga en el Estadio Metropolitano en el juego de la tercera fecha del Fútbol Profesional Colombiano. "No hay que pedir que se saque a Santiago Mele, no voy a sacar a alguien que está acondicionándose y que es buen arquero”.

Siguiendo la misma línea, habló de varios de sus jugadores, entre ellos, Luis Daniel 'Cariaco' González, de quien aseguró que ya está aliviado. “Cariaco está recuperado. Le dio claridad al equipo y Enamorado yo creo que, para la otra semana para el partido con Pasto, podría estar”.

También elogió el trabajo y la personalidad del central argentino, "Emanuel Olivera es un hombre que enseña, habla con los jugadores, es líder".

Finalmente, habló de su relación con Carlos Bacca, uno de los estandartes e íconos del conjunto barranquillero. “La relación con Bacca nunca ha sido mala, en la cancha peleamos, pero en el día a día hablamos. Es un líder espectacular”, culminó el estratega.

Junior de Barranquilla tendrá que enfrentarse al Unión Magdalena el próximo sábado 5 de agosto en lo que será una nueva edición del Clásico del Caribe. El partido se jugará en el Estadio Armando Maestre Pavajeau y el fútbol dará inició a las 4:00 p.m (hora de Colombia).