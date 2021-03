Hernán Darío Gómez: "Del 'profe' Guimarães aparte de recuerdos; tengo admiración y respeto"

Las miradas están puestas en uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 de la Liga de Colombia , el clásico de la capital de Antioquia, entre Independiente Medellín y Atlético Nacional .

Hernán Darío Gómez , el entrenador del 'poderoso' que auspiciará como local, habló en una rueda de prensa sobre lo que será uno de los platos fuertes de este fin de semana, el cual se disputará este sábado a las 8:10 p.m.

"El clásico para mí es una fiesta de la ciudad, del departamento. Yo lo miro sin rabia, sin esa rivalidad que a veces mucha gente le quiere poner" afirmó el 'Bolillo'.

También, reveló cómo está preparando el clásico, "Yo lo que voy a trabajar en el equipo es seguir mejorando nuestro estilo, nuestra idea, nuestro orden, nuestro trabajo táctico y que las individualidades se sientan cómodas independiente de lo que tenga el rival".

En otra intervención recordó su paso por el banquillo 'verdolaga', "Cuando yo dirigía a Nacional también me fue bien y ahora que dirigí a Medellín en los clásicos también me fue bien, esperando que este año me siga mejorando esa estadística".

Así mismo, reconoció el buen plantel que tiene el 'verde paisa', "Es un equipo con una excelente, quizá la nomina con más amplitud de jugadores buenos y tiene un gran técnico. Sí los equipos tienen 20 jugadores buenos, ellos tienen 40".

Por último, tuvo tiempo para elogiar al entrenador de Atlético Nacional, "Del profe Guimarães a parte de recuerdos tengo admiración, tengo un respeto por el, me tocó muchas veces estar pendiente de su carrera allá en Centro América. Es una persona humilde y espectacular."

