Hernán Darío Gómez: "En Junior tenemos un lindo grupo y no la vamos a dejar dañar de nadie"

Este lunes el Junior de Barranquilla presentó el equipo con el que competirán en el segundo semestre del fútbol colombiano, donde intentarán buscar un nuevo título tanto en la Copa como en la Liga. De este modo, Hernán Darío Gómez, le dedicó unas palabras a quienes serán sus dirigidos.

"Hemos venido formando un grupo importante para estar entre los grandes del fútbol colombiano y como siempre Junior peleando por el título", comentó de entrada el estratega con respecto a la conformación del plantel.

En otra de sus intervenciones, el 'Bolillo' reveló sus planes en el conjunto 'tiburón', "lo que nosotros queremos y lo que nosotros queremos hacer en este plantel, no solo ahora, sino también para el futuro. Vamos a empezar a ser más profesionales como personas que como deportistas, son valores que tenemos que ir incorporando en nuestra profesión".

Y agregó, "nosotros el Junior vivimos bien, y como uno vive, uno juega, y en la forma en que nos dan las posibilidades de trabajar y estar con nuestras familias, vamos a jugar bien. Vamos a tener un sentido de pertenencia importante, amor por la camiseta. Porque en el fútbol se ha perdido el sentido de pertenencia, intentaremos quedarnos el mayor tiempo que podamos en este quipo para poder hacer mucho más, y que la hinchada sienta que sí nos entregamos en el terreno de juego".

Aquí más declaraciones de Hernán Darío Gómez:

*Solidaridad

"Hay que ser solidario en todo momento, solidaridad es hermandad, y eso lo vamos a tener que mejorar día a día, si lo mejoramos en nuestras vidas, va a ser espectacular".

*Orden

"El orden es una palabra que es sinónimo de éxito. Pero no solo orden en el terreno de juego, sino orden en la vida. Es una palabra corta, pero que a uno lo lleva al éxito".

*Paciencia

"Tenemos compromisos muy grandes, tenemos presiones grandes y no nos podemos descomponer en los primeros momentos difíciles que tengamos. Hoy en el entrenamiento se hablaba de paciencia, eso no significa que nos durmamos, es inteligencia para manejar los momentos difíciles de la vida".

*Respeto y admiración

"Vamos a tener que aprender, a respetar, para que nos respeten y nos vamos a tener que admirar. Si nos admiramos el uno al otro va a ver mucha ayuda, si nos respetamos va a haber mucho amor. Vamos a admirar al compañero, al grupo, nuestra afición, nuestra afición, nuestros directivos y nuestros hombres de trabajo".

*La importancia de soñar

"Soñemos, todos los grandes del mundo han soñado. Soñemos por un título internacional. Estamos formando un grupo, tuvimos un semestre muy duro, pero a pesar de lo duro que ha sido, no podemos dejar de soñar. Vamos a buscar títulos internacionales".

*Ser obrero

"Hagamos más de lo que pueden enseñar los técnicos, hagamos más de lo que se puede hacer en lo cotidiano del trabajo. Seamos obreros importantes, de luchar, de no rendirnos nunca. Vamos a hacer más de lo que podemos".

*Elevar al equipo

"Que Barranquilla, la costa y el país se identifique con el Junior y sus jugadores, como en épocas de antes que la gente se identificaba con el equipo. Vamos a hacer que la ciudad se enamore del equipo que llenen los estadios, que nos traten bien".

Perseverancia

"No dejemos de luchar, me he encariñado mucho con ustedes. Tenemos un lindo grupo, somos una buena familia y no la vamos a dejar dañar de nadie".