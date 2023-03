Hernán Darío Gómez: "Me deja muy aburrido no ganar este partido con esta hinchada"

"No tengo claridad, apenas es un primer partido donde estoy en la raya, tengo tres días de entrenamiento, por ahí tengo ciertas conclusiones, algunos pensamientos, pero eso lo va elaborando mi cuerpo técnico y a trabajarlo", así comenzó este sábado su conferencia de prensa Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien se estrenó en el banco técnico del Junior de Barranquilla con un empate a un gol frente a Santa Fe, en el estadio Metropolitano.

El estratega, de 67 años, fue claro en que hay factores por mejorar de cara a lo que viene en el rentado nacional.

"Hay cosas que se ven bien y otras que no se ven bien, es normal que en 90 minutos algunos jugadores que no jugaban sientan cansancio también, hay varias cosas que se juntan, pero también hubo cosas que fueron importantes", complementó el director técnico antioqueño.

También en medio de la charla con la prensa, a Gómez le consultaron por el rendimiento de Léider Berdugo, quien era uno de los más claros en el conjunto 'currambero', pero en la parte complementaria fue sustituido, sobre el por qué de la determinación, 'Bolillo' fue certero en su respuesta.

"Berdugo tenía un problema en el pie y sentía cansancio", afirmó el estratega del conjunto de la capital del Atlántico.

Otras declaraciones de Hernán Darío Gómez:

*Qué tan importante serán los jugadores jóvenes en el equipo

"Hay una tarea muy difícil aquí porque hay niveles, porque hay muchachos que no tienen el nivel, otros que vienen de lesiones, la salida de Berdugo es bien importante; hay trabajo duro. Por ejemplo yo me equivoqué en algunos cambios hoy (sábado) porque apenas estoy conociendo, en eso voy. Llega un técnico nuevo, un equipo con dificultades, hay niveles, todo eso se está juntando, pero tenemos que salir de eso. Apenas tengamos más tiempo, haya más trabajo, se encuentren las sociedades, levanten los niveles, mentalmente se fortalezcan porque uno también puede ganar 1-0 también".

*Si es viable la clasificación a los ocho...

"Faltan muchos partidos y estamos apresurados y sino aceleramos y no captamos y no nos encontramos cuerpo técnico y jugadores; pero nos faltan muchas opciones todavía, no no pienso en no estar entre los ocho".

"Yo quería ganar hoy (sábado), porque un equipo de último y que venga al estadio como vino es increíble, es una hinchada espectacular y el fútbol es de amores y de odios, y si seguimos así nos van a coger odio, pero estoy es pensando por dónde salir, por dónde coger".

*Cómo ve al equipo, al Junior

"Llevo tres entrenamientos, es el primer partido, estoy buscando, haciendo un análisis del equipo, pero sí me deja muy aburrido no ganar este partido con esta hinchada. Tenemos que ganar, hay que buscarle la comba porque nosotros pensamos que podemos entrar a las finales, no todo el mundo está ganando, está muy apretado, vamos a seguir trabajando".

*El juego en estos 90 minutos

"Muy intranquilo, tengo piedra porque esta hinchada no la podemos aburrir, hay que acelerar, tenemos cosas buenas, buenos jugadores, son crisis que no la podemos dejar alargar mucho porque se nos va la hinchada".