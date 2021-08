Este sábado, en el último partido de la jornada el Medellín siguió con su 'empatitis'. El equipo 'rojo de la montaña' no ha podido sumar de a tres puntos y frente a Junior la historia no fue diferente, luego de terminar 0-0 en el Atanasio Girardot.

En su primera intervención, Hernán Darío Gómez se refirió a la sustitución de su '10', Javier Reina: "Resulta que estábamos haciendo un primer tiempo muy parejo, un poquito más para el Junior, nosotros estábamos elaborando el juego por el centro y ahí Junior tenía toda la gente, estábamos perdiendo ahí. Se veía que nuestro trabajo iba a ser por las bandas e hicimos el cambio que teníamos que hacer. Este equipo tiene variantes porque tenemos buenos jugadores".

Asimismo, en otra intervención reveló que no se va a creer el cuento de que su equipo no ataca. "El equipo siempre ha sido ofensivo, yo ya no me como ese cuento, la nómina siempre ha sido para atacar".

Por otro lado, a pesar de aún no haber 'despegado' en el segundo semestre, se mostró optimista con el trabajo que viene realizando el equipo.

"Los muchachos entraron diciendo que no nos entra, y no es que no nos entra, todavía estamos trabajando y va a llegar el momento oportuno de conseguir los tres puntos. Lo importante es que ascendemos, cada partido jugamos mejor y hacemos mejores cosas, esperemos que en cualquier momento nos lleguen los resultados para llegar a las finales", finalizó el 'Bolillo'.