Hernán Darío Gómez: "No hay sonrisa, pero nos va mostrando el camino, nos faltó rematar el partido"

Junior de Barranquilla lo tenía todo controlado hasta el minuto 88, ganaba 0-2 con el Unión Magdalena, pero el local se despertó y logró igualar 2-2 la contienda en el clásico costeño en el Sierra Nevada. Al conjunto de Hernán Darío Gómez se le aguó la fiesta y la oportunidad de sumar de a tres frente a su tradicional rival en la Costa Caribe.

Luego del compromiso en la capital del Magdalena, el DT de los 'tiburones', dio sus impresiones del desempeño de los suyos. Lamentó que al final no pudieron llevarse los tres puntos y también afirmó que en parte se debió porque no pudieron mantener el esquema inicial y todo por dificultades físicas en sus jugadores.

"El partido, el primer tiempo, bien disputados por ambos equipos, no había ocasión de elaborar ni ellos ni nosotros, ellos nos controlaban la elaboración y nosotros les contralábamos el pase directo de ellos y se hizo un parido táctico, ordenado, sin emociones. Después en el segundo tiempo siguió más o menos parecido, nosotros controlamos el pase largo de ellos y nos dan espacios donde la aprovechamos y nos fuimos en ventaja en dos goles, y después tuvimos que hacer unos cambios por dificultades y desbarata el colectivo, la figura y da posibilidades a que Unión haga superioridad numérica en el ataque y nos complica", dijo de entrada.

A renglón seguido, Gómez continuó con la explicación del partido contra Unión Magdalena en el Sierra Nevada.

"De todas formas, Junior mejoró bastante, desafortunadamente hicimos cambios que no eran oportunos porque como estaba el equipo no necesitábamos hacer cambios, teníamos la posibilidad de tener a los hombres en punta para seguir atacando sin problemas con espacio, teníamos solvencia ofensiva; al salir los muchachos, da la posibilidad de que nos desbaratamos", prosiguió en rueda de prensa.

Otras declaraciones de Hernán Darío Gómez:

*El equipo mejoró en el tema físico:

"Sí, hoy (domingo) sacamos una nómina donde los once eran más o menos equilibrados en poder hacer el desgaste físico y ordenamiento y todo lo que nosotros pretendemos y salió bien. El equipo mejora mucho, desafortunadamente tuvimos que hacer unos cambios y por ahí desbaratamos un poco la figura y se nos complica el partido".

*Los detalles que hicieron falta para llevarse los tres puntos:

"De verdad que sí tenemos que seguir mejorando la fuerza, terminar bien los partidos. Venir a esta plaza, visitante, una plaza en clásico, hacer dos goles, dos a cero y no ganarlo, nos faltó rematar bien el partido, pero no lo rematamos bien porque tengo que descomponer la figura que habíamos hecho por situaciones que vieron y por ahí no culminamos bien y dimos la oportunidad que se nos vinieran encima. Sí hay algo más con respecto a los otros partidos".

*Las lesiones de Léider Berdugo y Didier Moreno

"Tuvimos inconvenientes, la lesión de Berdugo, el problema físico de Didier, algunos cambios como Homer, que salió con calambres. Los cambios los tuvimos que hacer porque los muchachos lo entregaron todo y llegó un punto que nos fue mostrando que teníamos que hacer cambios. Pero no hay sonrisa, pero nos va mostrando el camino, tenemos hombres que están en una buena condición para enfrentar esta clase de partidos, vamos a tener que seguir sumando a futbolistas que tengan esa capacidad de los once que actuaron hoy (domingo)".

*Las declaraciones de Fuad Char:

"En el Junior está todo el mundo concentrado, los directivos, los futbolistas, los técnicos, están concentrados en mejorar, en buscar por qué la adversidad, por qué esta situación, estamos trabajando en eso. Sabe que en el Junior sus directivos piensan en tener un buen equipo y se está hablando para eso".