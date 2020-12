Hernán Darío Gómez, nuevo técnico del Medellín: "No somos tan pasados de moda"

Este jueves, se realizó la presentación oficial del experimentado Hernán Darío Gómez como nuevo técnico del Medellín, de cara a la temporada 2021 de la liga del fútbol colombiano.

Junto al 'Bolillo', estuvieron en la rueda de prensa los integrantes del cuerpo técnico liderados por Édgar 'Panzer' Carvajal, asistente y escudero del antioqueño en sus últimos proyectos a nivel de selecciones como Panamá.

"Con Don Raúl (Giraldo) -máximo accionista del club- he venido hablando hace mucho tiempo, siempre me ha tenido en cuenta. Ahora en diciembre me llamó para venir y reivindicar al técnico antioqueño, eso es lo que se quiere", explicó de entrada el profesor Gómez.

Además 'Bolillo' se defendió y aclaró que "no somos tan pasados de moda, todos (en su cuerpo técnico) son estudiantes, soy un hombre de experiencia, pero lo que tenemos es un cuerpo técnico joven".

Acá las declaraciones más relevantes de Hernán 'Bolillo' Gómez en presentación del Medellín

Los refuerzos

"Hemos hablado con muchos jugadores, empresarios y presidentes de clubes y estamos pensando en traer siete jugadores, al menos, si se pueden más serán bienvenidos. Hay jugadores que queremos, pero no pueden venir".

Sus retos

"Siempre me han llamado a resolver problemas, este es un lindo reto, en la vida no hay cosas fáciles para quien quiere mostrar cosas importantes. Yo soy el responsable y tengo susto y eso me gusta porque tengo todos los sentidos puestos en el 'poderoso'".

Amor por la camiseta

"Nadie quiere perder y más este equipo. Estamos tratando de meter principalmente el sentido de pertenencia, crear una selección Antioquia aquí es lo que queremos".

La hinchada

"La hinchada está incrédula, triste, como tiene que estar por lo que ha sucedido, no le digo que tengan paciencia, sino que nos quieran y nos protejan, porque estamos trabajando para que Medellín vuelva a ganar y llegar lo más alto".

