Hernán Darío Gómez, sincero y sin vueltas: "Medellín tiene orden táctico, pero no tiene fútbol"

Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez dijo este domingo, tras el empate sin goles de Medellín frente a Santa Fe , que su equipo "no tiene el fútbol que presentó en los primeros partidos".

"El equipo tiene un ordenamiento táctico que lo asimila, pero todavía no tiene el fútbol que presentó en los primeros partidos”, aseguró 'El Bolillo'.

"Comenzamos con un estilo de juego que no nos está saliendo, no estamos elaborando y haciendo fútbol. Después me pegué a la táctica que es lo que hemos trabajado y fui haciendo cambios, tratando de equilibrar y llenar los espacios", agregó el entrenador.

Y continuó: "Todavía no tenemos el volumen que tuvimos al principio, vamos a buscarlo. Pero el equipo muestra un orden, es serio, es fuerte y es inteligente para sacar resultados".

Por último, el timonel del 'poderoso de la montaña' indicó que se va conforme con el resultado por la calidad del rival al que enfrentó en El Campín.

"La sensación del punto es importante por el rival que teníamos al frente, que tiene trabajo, es ordenado, cuenta con un gran técnico y tiene gran capacidad defendiendo y atacando", finalizó.

Medellín marcha en la cuarta posición de la tabla, con 14 puntos, y en la próxima fecha jugará de local frente al líder Deportivo Cali.