Hernán Darío Gómez sobre Juan Fernando Quintero: "Si se mejora va para la Selección Colombia"

Juan Fernando Quintero fue una de las grandes ausencias del Junior de Barranquilla en el partido frente a Independiente Santa Fe, en el estadio Metropolitano y que fue válido por la jornada número nueve de la Liga I del fútbol colombiano en este 2023.

El talentoso volante antioqueño no pudo estar contra los 'leones' en el 'Coloso de la Ciudadela' por molestias en su tobillo izquierdo y a raíz de ello se encendieron las alarmas en la Selección Colombia, ya que el '10' del 'rojiblanco' fue citado por el director técnico Néstor Lorenzo para los juegos de fogueo contra Corea del Sur y Japón en territorio asiático.

Luego del empate a un gol contra los santafereños, el estratega del 'tiburón', Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, fue consultado por el estado de salud de Quintero de Paniagua y sí estaba en condiciones de actuar con la 'tricolor' de mayores en esta fecha FIFA del mes de marzo.

"Lo de 'Juanfer' no sé si está definido todavía que vaya a la Selección Colombia por lo que tiene. Si se mejora va para la Selección, sino se mejora, hay que recuperarlo rápido", esas fueron las cortas, pero contundentes palabras de Gómez sobre Juan Fernando Quintero.

A renglón seguido prosiguió a manifestar que a Quintero le están haciendo tratamiento en la zona afectada y aseveró que dicha molestia lo tiene bastante incómodo.

"Le están haciendo un tratamiento porque tiene un golpe a la altura del tobillo, le están haciendo tratamiento, ese punto es muy doloroso, él desde que llegó no ha podido entrenar con nosotros, no se siente cómodo, no está bien", prosiguió el director técnico de la capital del Atlántico.

Ahora habrá qué esperar cómo evolucionan las molestias físicas de Juan Fernando Quintero y si estará en óptimas condiciones para unirse a la Selección Colombia en territorio asiático. Recordemos que el combinado patrio se enfrentará a Corea del Su este viernes 24 de marzo, a partir de las 6:00 de la mañana, y el próximo martes 28 de marzo a Japón, a las 5:20 de la madrugada. Ambos compromisos se verán en la pantalla principal de Gol Caracol.

Para estos juegos de preparación ya son baja Jéfferson Lerma y Johan Carbonero, ambos por lesión. Además fue convocado Yílmar Velásquez, quien hace parte de las filas del Deportivo Pereira.

Néstor Lorenzo y compañía tienen como finalidad en estos partidos de fogueo mirar el desempeño de los futbolistas e ir confeccionando el plantel de cara a las Eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.