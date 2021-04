Hernán Darío Gómez y el balance de la temporada: "Tenemos un título, pero no pudimos clasificar"

Independiente Medellín no alcanzó la clasificación para las finales de la Liga colombiana , tras caer derrotado 2-0 contra Once Caldas, y sobre lo que fue esta temporada, Hernán Darío Gómez habló en rueda de prensa.

Alberto Gamero: "Vamos a luchar hasta la última gota de sudor, para darle alegrías a la hinchada"

"En estos momentos no tengo palabras para el hincha, hubiese sido bueno hacer 29 puntos, pero no pudimos. En los últimos tres partidos no tuvimos la fuerza para clasificar, pero tenemos un título", dijo de entrada el entrenador.

Uno de los problemas del equipo antioqueño fue que "siempre nos costó el juego en ataque, no solo en este partido. La cancha también fue difícil, nos faltó", agregó el adiestrador.

Alexandre Guimaraes, más enfocado que nunca : "Se viene la Copa y las finales, hay que mejorar"

Un tema que tiene en vilo a todos en Medellín es el futuro cercano del club, que está bajo el mando del exentrenador de la Selección Colombia.

Publicidad

"Hablaré con los directivos personalmente sobre eso, ahora no es tema para el público", concluyó.