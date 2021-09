Hernán Darío Gómez y las verdaderas razones por las que salió del DIM: filtraron un audio

El pasado lunes 6 de septiembre, a través de un comunicado, el Deportivo Independiente Medellín confirmó la salida de Hernán Darío Gómez como director técnico, afirmando que había "renunciado".

[Comunicación Oficial 📝]



El Equipo del Pueblo S.A. informa que Hernán Darío Gómez confirmó su renuncia como Director Técnico del plantel profesional.

https://t.co/v1EI6R4ZvU — DIM (@DIM_Oficial) September 6, 2021

Muchas eran las especulaciones. Y es que si bien los resultados no acompañaban al 'Bolillo', tenía el respaldo de cada uno de sus dirigidos, tal y como lo expresó el propio capitán y referente del equipo, Andrés Felipe Cadavid.

Sin embargo, este martes, todo quedó aclarado. En redes sociales, se filtró un audio donde Hernán Darío Gómez expone las verdaderas razones de su renuncia, aclarando que no fue, precisamente, por lo deportivo.

"Uno aguanta todo lo del fútbol, si gana, pierde, está atrás, tiene que meterle duro, en fin. Todo eso se trabaja. En cualquier momento explota y uno mira. Sin embargo, fallé en algo. Cuando uno va a un lugar, debe preguntar '¿Quién es el presidente y el dueño?'. Después de eso, uno decide si acepta o no. Pero fallé porque la salida mía es por un lado diferente al fútbol, donde no podía seguir contaminándome con las cosas que estaban pasando", afirmó.

Pero no fue lo único. Además, de desearle muchos éxitos al Deportivo Independiente Medellín, con quien consiguió un título de Copa Colombia en este reciente paso, reveló nuevos detalles de lo que puede estar aconteciendo en el club.

"El Medellín no sé hasta qué punto tiene futuro. Ojalá le vaya bien, clasifique y pelee títulos por los hinchas del 'poderoso'. Por la parte deportiva, no hubiera renunciado. Ahora, en la parte de lo que pasa arriba, no podía seguir contaminándome ahí", sentenció.

Estás palabras de Hernán Darío Gómez son contundentes, la verdadera situación y el verdadero problema del @DIM_Oficial, ojalá no le pase lo mismo a Comesaña, que tristeza en las manos que está el DIM.@alrojovivodim pic.twitter.com/lnfeqcY9YF — Marco Antonio Hoyos (@elgeneral1350) September 8, 2021

Publicidad

Hasta el momento, el 'Bolillo' se encuentra sin equipo. Por otro lado, este 7 de septiembre, el 'poderoso' presentó a Julio Comesaña como su nuevo director técnico.