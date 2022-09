Hernán Darío Herrera: "Desafortunadamente no se pudo ganar este partido, hay que valorar a Envigado"

Atlético Nacional no pudo mantener la ventaja a su favor y terminó empatando a un tanto con Envigado como local en el Atanasio Girardot, en duelo pendiente de la séptima jornada de la Liga II-2022.

Luego del resultado en el escenario antioqueño, Hernán Darío Herrera, director técnico de los 'verdolagas', dio su opinión de lo que fue el partido contra los naranjas. Aseguró que a su equipo le faltó más tener la pelota.

"Nos faltó más la tenencia de balón, de posesión, Envigado nos manejó bien el primer tiempo el balón sin mucho ataque, se paró bien, no se desordenó, hay que felicitarlos en ese sentido. La autocrítica fue lo que nos faltó, la tenencia del balón, donde somos fuertes, y ahí fue donde nos desequilibró Envigado. En el segundo tiempo nos cobraron cinco tiros de esquina y ahí vino el gol de ellos, pero después Nacional volvió a atacar, desafortunadamente no se pudo ganar este partido", dijo de entrada el estratega del verde paisa.

Cuando fue consultado sobre las coberturas en Nacional, que no se están tomando los correctivos necesarios, y es que por poco, en el final del partido Envigado les hace un gol, el 'Arriero' sostuvo que "arriesgué a ganar porque necesitaba ganarlo, dejo a Sebastián Gómez como mediocentro y ahí había espacios para Envigado. En jugadas desafortunadas vienen los rebotes que casi no hacen el gol a los último, hay que valorar que Nacional tuvo para ganar, atacó en desorden, no lo que nosotros somos, queríamos ganar ese partido, pero no se pudo"

¿Qué más dijo en la rueda de prensa Hernán Darío Herrera?

Sobre Andrés Andrade, quien ingresó en el segundo tiempo, del por qué no fue titular frente a Envigado.

"Lo del 'Rifle' es porque el cuerpo técnico arma su equipo ideal y nosotros creemos que es ese, cuando a 'Sebas' (Gómez) y a Nelson (Palacio), lo hicieron bien en el primer tiempo, pero uno se queda tranquilo con su trabajo. No es por que él esté mal, es porque nosotros hacemos la alineación y creemos que en ese momento esa es".

También le preguntaron por Álvaro Angulo si iba a seguir en la parte defensiva, pensando en el clásico contra Medellín el próximo domingo 4 de septiembre sostuvo:

"Angulo lo hace bien, ya vamos a mirar el clásico, que es aparte y vamos a mirar en qué condiciones tenemos a los jugadores".

Por último aseguró que "no nos conformamos con el 1-0, hay que valorar lo de Envigado, que no se desordenó en defensa, mantuvo su estructura, esperando el error de nosotros. Cuando ellos nos empatan, luego salimos a atacar y no tuvimos la opción de meter el gol para ganar el partido".