Hernán Darío Herrera, DT de Nacional: "Jugando así y ganando, este equipo puede salir campeón”

En partido de la fecha once de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, Nacional dio buena cuenta de Jaguares y lo derrotó este jueves en la cancha del Atanasio Girardot, dejando algunos aspectos positivos en el juego durante pasajes del compromiso.

Gracias a ese triunfo, el equipo antioqueño llegó a los 23 puntos, es segundo en la tabla de posiciones y desplazó a Tolima. Recordemos que Millonarios, que no ha jugado aún, es el líder, con 23 unidades, pero una mejor diferencia de gol.

Publicidad

Tras el partido, el técnico Hernán Darío Herrera atendió los interrogantes de la prensa y dejó algunas palabras que ilusionan, ya que sus dirigidos se están acercando a lo que él pretende en el terreno de juego.

¿Cómo ha visto la evolución del equipo?

"Me siento contento con este grupo, que está soltando y gustado. En el primer tiempo hicimos una buena presentación; ahora, en el segundo tiempo soltamos un poco, pero lo controlamos. Aún falta mucho para ver a mi equipo ideal, pero eso se hará con trabajo y para los cuadrangulares tendremos un buen equipo."

Publicidad

¿Cuál es la lesión de Felipe Aguilar?

"Los médicos darán un diagnóstico de lo que pasó. Le harán una radiografía para ver qué sucedió."

¿Qué tan importante es Sebastián Gómez?

"Es el soporte en el medio, cuando jugamos con un solo '5'. Luego cuando regrese Alexander Mejía, se verá qué se hace, y también dependerá del rival. Ahora, con este equipo jugando así se podrá llegar a los cuadrangulares, a la final y salir campeón."

Publicidad

¿Hubo un cambio de chip, que vemos a los jugadores aportando en defensa?

"Si uno ve a Giovanni Moreno y Dorlan Pabón, jugando con la dinámica mostrada, uno se siente bien. Verán un equipo más bien corto y no tan largo, siempre comprometidos en la labor defensiva y táctica. Vamos a trabajar; me siento contento con la institución, la hinchada y los jugadores, dominando al rival en el partido."

¿Ruyeri Blanco ya está más cerca de ser el titular?

"Tengo que respetar a un goleador y Jefferson Duque es uno de ellos, entonces eso no se puede olvidar. Hay un problema con él y es que tenemos que llegar con más jugadores al área, no solo con él. Por eso, con Ruyeri Blanco y Tomás Ángel se está trabajando. A Duque lo defiendo porque no puedo sacarlo así como así. Ahora viene Ruyeri y lo felicitamos porque hizo las cosas bien, entonces Jefferson tendrá que pelear; luego se verá a quién se pone."

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional en Liga Betplay?

El próximo lunes, Nacional tendrá que enfrentar a Cali, en territorio vallecaucano. Una victoria frente a los ‘azucareros’ lo pondrá con pie y medio en los cuadrangulares finales. La pelota rodará a las 6:10 p.m., en Palmaseca.