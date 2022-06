Hernán Darío Herrera: "Estoy tranquilo en Nacional, gane mucho o poco es problema personal mío"

Aún siguen las repercusiones y reacciones después del título ganado por Atlético Nacional de la Liga I 2022 del fútbol colombiano, tras superar en la serie de ida y vuelta al Deportes Tolima. Y uno de los protagonistas ha sido Hernán Darío Herrera, entrenador de los 'verdolagas', quien logró la gran gesta en tres meses y luego de reemplazar a Alejandro Restrepo en su cargo.

Y en ese aspecto uno de los temas que ha salido a la luz pública es el bajo sueldo del profesor Herrera, de quien extraoficialmente se ha indicado en medios antioqueños que percibe una suma cercana a los 5 millones de pesos. Incluso, el propio Giovanni Moreno, figura del club, tocó el tema en la rueda de prensa posterior a la coronación en Ibagué.

Ya con el paso de las horas, el entrenador antioqueño le ha bajado un poco el perfil al tema y solamente en las próximas horas espera tener una reunión con los directivos para tratar varios temas de cara al futuro de Nacional, entre ellos el relacionado con su situación laboral.

"Yo estoy feliz, estoy tranquilo en Nacional, ya lo de la parte económica no es que yo quiera ganar mucha plata o que estoy en Nacional por plata. Los que hemos estado en Nacional queremos mucho al equipo. Yo sigo perteneciendo a a la nómina del club, gane mucho o poco ya es problema personal mío. Reitero que estoy tranquilo", dijo 'el Arriero' sobre ese tema en charla con 'Espn'.

El experimentado entrenador agregó que "no me la creía cuando me llamó el presidente Emilio Gutiérrez y me dijo que iba de interino en la profesional. Yo asumo esa responsabilidad buena, fue un reto más allá del dinero y me llevo el título en tres meses. Estoy muy feliz por eso, tengo un grupo de trabajo muy bueno y acá vamos".

Si algo ha mostrado durante todo este tiempo Herrera ha sido mesura y por eso ni siendo campeón da por sentadas situaciones que aún no se han confirmado plenamente. "En este momento soy y hago parte de Nacional en las menores, mi contrato es con las menores. Tengo que sentarme a hablar con el Presidente para saber qué sigue, qué viene quiénes salen, quiénes vienen. No hay que ensillar antes el caballo. Esperemos qué sucede", agregó el DT.

Lo único que confirmó en dicha charla fue la ya cantada salida de Baldomero Perlaza, quien no logró la renovación del contrato con el equipo de Antioquia. Se espera que en estos días se entreguen noticias confirmadas de los 'verdolagas', que volvieron a tocar la gloria en el fútbol profesional colombiano.