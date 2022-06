Hernán Darío Herrera: "Nacional cambió su forma de jugar, el ADN del equipo es ser campeón"

"Esa jugada ya la teníamos preparada, en un solo día, porque no teníamos mucho tiempo de preparar muchas cosas. Esa la trabajamos con Yeison Guzmán, con Emmanuel Olivera, pero con Jarlan Barrera no, aunque ya sabía dónde se tenía que ubicar. Esas jugadas son difíciles de controlar a veces, lo trabajamos en la época de Osvaldo Zubeldía", expresó Hernán Darío Herrera sobre el gol de Jarlan Barrera, que le dio el título a Atlético Nacional contra Deportes Tolima, en la Liga del fútbol colombiano.

El estratega atendió, este martes, a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', luego del 4-3 en el global contra los de Ibagué, y habló de manera extensa sobre lo que fue su trabajo en este semestre con el equipo 'verdolaga'.

Publicidad

"Uno tiene que trabajar muchas variantes, no se puede olvidar de que los títulos se ganan con pelota quieta, en contra y a favor. En Nacional hemos trabajado mucho eso, Tolima nos hizo un gol en Medellín muy parecido y en Ibagué, estudiamos mucho y veíamos por dónde hacerle daño. Esas pelotas de balón parado son difíciles de controlar", añadió.

Más declaraciones de Hernán Darío Herrera

¿Cuál fue la clave de Nacional para salir campeón?

"Jugar mal (risas). Nacional cambió la forma de jugar, antes lo descifraban muy fácil, esa salida de inicio lento, tranquilo, pausado, sin profundidad. Yo estoy acostumbrado a estar en títulos y cambiamos, hace rato no ganábamos un título y la gente dice que no tiene el ADN y el ADN es ganar títulos".

Publicidad

¿Cuál es su metodología?

"Mi metodología es muy fácil es vaya y haga un gol más que el rival y listo. Por ahí decían que teníamos un buen arquero y goles, eso es muy bacano, ojalá siempre fuera así".

Importancia de los cambios en los partidos

"Nuestros emergentes entran y solucionan las cosas, esa es una ventaja que tenemos. No es fácil hacer cambios y que salgan bien las cosas. Eso es lectura de juego, analizamos bien las fichas y hacemos los cambios; no nos demoramos mucho en hacer los cambios".

Publicidad

¿Cómo trabaja a los jugadores que están con la cabeza caliente en el entretiempo?

"Volverlo al juego otra vez, eso es complicado porque tienen la cabeza muy caliente. En Ibagué, había uno que estaba perdido, como desesperado, le bajamos los humos porque estábamos en una final y se le bajó".

Discusión con Aldair Quintana en Ibagué

"Cosas de la cancha, Aldair Quintana me decía que había un jugador cansado, la forma no fue la mejor, pero yo lo entendió. Se imaginan que haga el cambio y no vea las demás cosas".

Tema salarial en Nacional

"Tengo contrato con Nacional, en mi contrato lo tengo indefinido con la institución. La emoción de Giovanni Moreno... es difícil de controlarlo, a veces me pongo esparadrapos en las manos para controlarme. Mis dedos pegan mucho en la piel y es para controlar el estrés y la ansiedad".

Publicidad