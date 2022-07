Hernán Darío Herrera: “Nacional no jugó bien, nos costó físicamente luego del receso tras el título”

El actual campeón del fútbol colombiano, Atlético Nacional, sigue sin ganar, luego de un empate en la primera fecha y tras la derrota 3-1 de este miércoles, con Junior. Hernán Darío Herrera, técnico del equipo antioqueño analizó lo que dejó este partido.

“No jugamos un buen partido hoy, venimos de un título, de un receso después del título, nos costó físicamente porque tuvimos poco tiempo de trabajo. Esto apenas está comenzando, hay que seguir trabajando en lo físico para llegar a recuperar el nivel con el que terminamos en el título”, afirmó de entrada el ‘Arriero’.

Herrera mencionó que el Junior aprovechó las oportunidad de gol que tuvo, mientras que sus dirigidos no hicieron lo mismo.

“Ellos aprovecharon las opciones y nosotros no las concretamos. El resultado es ese, estamos tranquilos, hay que mejorar mucho en la parte física y recuperar el grupo para lo que viene de aquí en adelante”, agregó.

Por otra parte, el ‘Arriero’ no quiso hablar mucho del arbitraje de Edilson Ariza, luego de un encuentro en el que el VAR tuvo mucho protagonismo.

“Yo creo que el árbitro lo tienen que evaluar ustedes (periodistas) nosotros simplemente dirigimos, ustedes se encargan de lo que pasó, no voy a hablar mucho del árbitro. Estamos en Nacional, no se pueden dejar desconcentrar del arbitraje, hay que mejorar en eso, nos debemos despreocupar de eso. Estoy es preocupado por lo que pasó con mis jugadores porque no pueden responder a eso”, aseveró.

Para terminar, Hernán Darío Herrera mencionó que su plantel no ha podido ni celebrar el título que lograron y deberán ponerse a punto en lo físico.

“Emocionalmente es duro, porque no hemos celebrado el título, no los celebramos porque no hay tiempo de nada. El primer partido lo jugamos con los Sub-20 y ahora con un equipo que no se ha preparado. Esperemos pasar estos partidos que vienen para luego tener esos días largos de semana para recuperar todo el equipo”, finalizó.