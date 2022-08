Hernán Darío Herrera: "No podemos desperdiciar 45 minutos, hay que seguir luchando"

Atlético Nacional rescató este domingo un empate a dos goles en su visita al Unión Magdalena , en Santa Marta. El partido fue válido por la octava jornada de la Liga II-2022. Jarlan Barrera fue el autor de los dos goles del 'verdolaga' en el estadio Sierra Nevada.

Luego del compromiso en la 'samaria', Hernán Darío Herrera, entrenador del verde paisa, dio sus impresiones de lo que fue el desempeño de los suyos en el terreno de juego.

Publicidad

"El primer tiempo de Nacional jugamos muy confiados, no era el Nacional que nosotros siempre hemos visto, muchos errores dentro del equipo, pero hay que valorar lo que hizo el Unión que nos superó en el primer tiempo. En el segundo, hay que valorar el trabajo nuestro, el equipo que quedó campeón, que queremos ver, hay mejorar mucho de un primer tiempo al segundo", dijo de entrada el timonel del conjunto verde de Antioquia.

Y sobre lo mismo agregó que "con los cambios subimos el nivel, hay que felicitar a los muchachos, se podría haber ganado. No sé, no he visto la jugada del penalti de Unión, si fue penal. Se podía haber ganado el partido, se empata y hay que seguir luchando".

Publicidad



"En el segundo me voy tranquilo, ese es el equipo que yo quiero, no podemos desperdiciar 45 minutos, hay que valorar mucho el trabajo de los muchachos en el segundo tiempo, el sacrificio que tuvieron y que se remontó un marcador difícil acá ante un equipo que juega bien, se podría haber ganado, pero hay que seguir luchando de aquí en adelante", continuó 'el Arriero'

Otras declaraciones

Publicidad

"Uno se va contento con el equipo, sé que a la hinchada de Nacional le gustan los resultados, pero hoy (domingo) tiene que mirar el juego del segundo tiempo y quedarse contento con eso".

"Habíamos analizado al Unión, es un equipo fuerte en los primeros minutos y nos superó. Un equipo que tiene buena posesión de balón y que tiene jugadores que desequilibran, fue un bache que tuvimos en el primer tiempo, en el segundo, Nacional lo superó en todo".