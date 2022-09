Hernán Darío Herrera: "Nos vamos preocupados, Medellín nos pasó por encima en el juego aéreo"

Atlético Nacional no termina de despegar del todo en el segundo semestre del fútbol colombiano. En esta oportunidad, el 'verdolaga' perdió este domingo por 4-3 frente a Medellín en el clásico de Antioquia.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera se vieron superados, sobre todo en el primer tiempo por el 'poderoso', que supo aprovechar esos errores. En el segundo tiempo intentaron mostrar un mejor juego y lograron descontar, pero no fue suficiente para lograr los tres puntos.

Tras el duelo en el Atanasio Girardort 'el Arriero' dio su balance del desempeño de los dirigidos.

"Preocupado por el primer tiempo de Nacional, no esperaba ese primer tiempo. Medellín nos pasó por encima en el juego aéreo, viene un gol a los 30 segundos que ahí fue que nos quedamos y confundimos, no nos levantamos en ese momento y nos ganaron mucho por arriba, fue inteligente y nosotros no fuimos capaces de contrarrestar ese juego aéreo de ellos. Uno se siente preocupado", dijo de entrada en rueda de prensa el estratega de los verdes de Antioquia.

Y sobre lo mismo complementó: "En el segundo tiempo no hay que desconocer lo de Nacional, tuvo para remontar el 4-1 hasta el final, pero no se pudo. Triunfa Medellín y desafortunadamente nos vamos perdiendo este partido".

Otras declaraciones de Hernán Darío Herrera

Sobre los errores en la zaga defensiva y el por qué no le da la oportunidad a otros

"Estos partidos son para gente que ha tenido recorrido, creo que arriesgar a Arias no me daba. Veo que me están ganando mucho por arriba con Angulo (Álvaro), hago el cambio, él va de lateral y Danovis (Banguero) de central, ahí se mejoró un poquito. Pero hay seguir buscamos y trabajar con los defensas que tenemos porque son los que hay y mirar la posibilidad de los jóvenes, este domingo era un clásico con todo el estadio lleno y la responsabilidad que se tenía".

Cuando fue consultado si su equipo es predecible, no sorprende al rival

"Siempre hemos utilizado la estructura que han visto, nos hemos sostenido en esa. A Nacional el Medellín lo sorprendió en el primer tiempo, no contábamos con eso, con la estructura cambiada en el segundo tiempo se podría haber remontado ese marcador".



"Confundido no está, a veces a Nacional hace su posesión de balón, a veces los rivales no lo dejan y tenemos que jugar más profundo. Medellín en el primer tiempo no nos dejó, reaccionamos muy tarde para ese marcador tan amplio del 4_1. Pero Nacional en el segundo tiempo lo dio todo, que Medellín jugó con uno menos, nosotros también hemos jugado con nueve hombres y nos hemos aguantado también, tuvimos para remontar ese marcador".