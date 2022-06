Hernán Darío Herrera, técnico de Nacional: "A patadas o a puños hay que ganar la final, como sea"

Atlético Nacional logró el día miércoles su clasificación a la gran final de la Liga del Fútbol Colombiano al vencer 2-1 al Junior de Barranquilla, en el estadio Atanasio Girardot. El duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones' fue una verdadera batalla en el terreno de juego, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera comenzó perdiendo el compromiso, pero posteriormente le dio la vuelta.

El timonel habló este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y ya un poco más calmado dio sus sensaciones de lo que significó para él el paso a disputar el título de la primera parte de este 2022.

"Dormir, no he dormido nada, uno como entrenador no duerme. Termina el partido y ya estoy pensando en el otro, hay una sensación buena. Yo necesito lo que mostraron ayer (miércoles), esa garra, esa lucha, que estamos para jugar donde sea, estoy muy contento con el grupo que tengo hasta el momento. Junior estaba aprovechando la cancha, que estaba complicada para nosotros", dijo de entrada el 'Arriero'.

Cuando fue consultado por los esquemas tácticos que ha venido utilizando en los últimos partidos, de usar un sólo volante de primera línea.

"En Barranquilla empecé con un sólo volante, fue complicado al principio porque los volantes ofensivos no me estaban apoyando, ayudando con el trabajo que quería. Luego que fue corriendo el cuadrangular vi que por ejemplo a Millonarios había que jugarle con dos, a Junior tampoco me le podía regalar porque necesitábamos el pase a la final y gracias a Dios ganamos", continuó.

En medio de la charla también tuvo palabras para Sebastián Gómez, uno de las pilares del cuadro 'verdolaga en este campeonato.

"Hay que admirar a ese jugador, lo que es Sebastián Gómez, uno tranquilamente podría jugar con él solo atrás, pero el también se agota, se cansa. Ayer (miércoles) demostró que estaba para seguir jugando, es una persona que me ha jugado todos los partidos igual, no sólo contra Millonarios y Junior, ha jugado todos los partidos así", resaltó sobre el jugador.

Pero a su vez elogió a todos los futbolistas de Nacional, que según Herrera, "todos estas corriendo, luchando, los emergentes también entran y hacen lo mismo y tratan de sacar esto adelante".

Durante el partido en el Atanasio Girardot hubo momentos bastantes tensos y al ser preguntando cómo vivió esos episodios en el banquillo técnico sostuvo.

"Yo, caliente o frío, lo veo igual, yo no tengo problema, a veces me caliento, hago gestos, pero soy más para que el jugador se motive más, que sume más el nivel. Mis polos a tierra, tengo a 'Piscis', Dorlan, 'Gio' Moreno, ellos son tranquilos en ese sentido, uno viendo lo de ayer (miércoles), hay jugadores que hay que tocarlos para que aumenten su nivel, había que jugarse la vida para ir a la final, cuando Junior de fue adelante, pero luego los jugadores mostraron casta".

Eso sí, tras conseguir el tan anhelado pase a la final, Herrera mandó un mensaje contundente. Él sólo piensa en quedarse con el título y no importa cómo se de.

"Las finales hay que saberlas luchar, las finales se juegan con garra. De qué me vale tener un equipo que juegue y no gane nada, Nacional tenía cinco años sin llegar a la final, a patadas o a puños hay que ganar la final, como sea. La final va a ser dura, ayer (miércoles) no fue tan fácil, nosotros no estábamos confiados en nada".

El tema anímico de 'Gio' Moreno

"Es que 'Gio' es un jugador más para nosotros como está, es un líder que los compañeros le creen y yo lo quiero tener así sea lesionado en el equipo, iba a estar con nosotros, desafortunadamente tiene ese problema y me tocó dejarlo fuera del equipo".

¿Qué más dijo el DT de Nacional?

"Hay tanta gente que hablaba, que Nacional va a ser lo mismo, yo dije la voy a cambiar, no voy a quedar de primero, sino de tercero, aunque podíamos quedar de primeros. Desde que agarré el equipo hemos perdido solo dos partidos, a todos los jugadores los recuperamos bien para los cuadrangulares, no tengo casi lesionados, por eso al final fue el rendimiento".

Sobre su futuro en Nacional

"Estoy tranquilo, tengo unos directivos que me han apoyado, hasta este momento me están saliendo las cosas bien, uno pertenece a la institución, a la espera qué sucede más delante. Aunque creo que soy el entrenador más barato de todos, de Nacional, hacer esto me siento contento, alegre, porque no todo es la plata. Ver este estadio ayer (miércoles), dirijo gratis. Aquí hay mucha gente que besa la camiseta, el escudo, pero éste si lo beso veinte mil veces. Estar en Nacional es una garantía muy grande, el jugador que no quiera estar acá es porque no tiene cabeza. Este año no tenía equipo en las divisiones menores y me llaman de la mayor, yo no iba a decir que no".