Hernán Darío Herrera tras empate con el Pereira: "La gente siempre está esperando que ganemos"

Atlético Nacional no gana hace cuatro partidos en la Liga del Fútbol Colombiano, y pese a que ya está clasificado a las finales del torneo, no termina de convencer en las más recientes jornadas. Este viernes, igualó 1-1 frente al Deportivo Pereira, en juego de la fecha 19.

Tras el compromiso en el Atanasio Girardot, Hernán Darío Herrera dio sus impresiones del mismo. Sobre si hay alguna caída en la curva del rendimiento, el entrenador sostuvo que ellos siempre intentan quedarse con los tres puntos.

Publicidad

"Nosotros acá en Nacional, lo más importante es siempre ganar. Fue un partido donde Pereira se paró bien, viene el gol de ellos, se tiran atrás y tratamos de contrarrestar eso. Lo intentamos en todo momento, el equipo nunca se tiró atrás, empatamos y pudimos haber ganado el compromiso, pero hay que darle méritos al rival. En estos momentos estamos recuperando a muchos jugadores, queremos entrar fuertes a los cuadrangulares, vamos a ver, Dios quiera, busquemos en los cuadrangulares lo que queremos, ser campeones de la liga", comenzó diciendo Herrera a los medios de comunicación.

Publicidad

Cuando fue consultado del porqué Jéfferson Duque viene siendo inicialista en Nacional, pese a que no pasa por su mejor momento de cara a la portería contraria. El estratega fue enfático en respaldar y darle la confianza al delantero porque sabe que en cualquier momento puede resolver a favor de su equipo.

"Yo tengo a disposición 25 jugadores y para mí todos son importantes, hay que darles confianza a todos. Nosotros no nos podemos olvidar del goleador, yo no me olvido del goleador, se ha visto en selecciones y otros equipos grandes y ellos tienen su bajón, pero cuando meta un gol, nos va a dar el título, confío en él. Un jugador como Jéfferson Duque, que es de presencia, que tiene un bache ahora, debe levantar. Él me pidió jugar este partido, no es que no lo pueda sacar o que no tenga la personalidad para hacerlo, porque acá en Nacional es rendimiento. En este momento hay que buscar lo queremos, que es la estrella 17", prosiguió.

Publicidad

Puede que la hinchada 'verdolaga' no esté conforme con los últimos resultados y de eso es consciente Herrera, no obstante, él prefiere lograr este tipo de victoria en las finales del campeonato.

Publicidad

"La gente siempre está esperando que ganemos, ganar y ganar y no hacerlo en el cuadrangular es duro para nosotros. Quiero entrar a los cuadrangulares para ver qué me demuestran estos jugadores y ellos han demostrado que están para jugar finales. Queríamos ganar y no se pudo, tengo que afianzar una estructura para lo que viene", cerró.

¿Cómo va Nacional en la Liga Betplay?

Publicidad

El conjunto 'verdolaga' tiene 36 puntos y se ubica en la tercera casilla del rentado nacional. En la próxima fecha, el conjunto 'verdolaga' visitará a La Equidad, en Bogotá.