Hernán Darío Herrera: "Volvimos a recuperar ese juego exquisito, de toque, de manejo"

Atlético Nacional fue efectivo y este lunes en la noche logró su primer triunfo en la Liga del fútbol colombiano II-2022. El actual campeón de Colombia superó 3-1 a Deportivo Pasto, en cotejo válido de la quinta jornada.

"El equipo mostró cosas muy buenas, cosas que no había perdido después del título, volvimos a recuperar ese juego exquisito, de toque, de manejo, de no regalar el balón. En el primer tiempo tuvimos cinco opciones de gol claras, hay que valorar el trabajar del grupo, no es fácil salir de dónde estamos ahora, hay que seguir trabajando mejorando cosas, sobre todo en el segundo tiempo donde Pasto nos quiso meter atrás; el equipo aguantó, terminó ganando bien, tranquilo con lo que hizo el equipo", dijo de entrada el timonel del conjunto 'verdolaga'.

En medio de la rueda de prensa, el director técnico de Nacional resaltó la labor de los suyos dentro del campo, a raíz de que el terreno de juego estaba pesado debido a las fuertes lluvias que cayó en la capital antioqueña previo al compromiso.

"Recuperamos la posesión del balón, armar el bloque rápido y sobre todo jugar. El equipo se mostró tranquilo pese a que la cancha estaba pesada. Me impresionó el rendimiento de Dorlan (Pabón), Román (Andrés) y Jhon Duque, casi todos jugaron bien", resaltó el 'Arriero'.

¿Qué más el DT de Nacional en rueda de prensa?

"El equipo mostró cosas que nos gustan, que a la hinchada de Nacional le gusta. Hemos tenido muchos partidos como el que se jugó hoy (lunes), hay que seguir mejorando", prosiguió.

"Lo de la pelota quieta hay cosas por mejorar, hoy (lunes) nos ganaron mucho por ahí, esta semana hay que trabajar en eso y mejorar. Ellos tenían buenos jugadores, la misión era ganar por la situación en la que estábamos".

Con el triunfo de este lunes, Nacional llegó a cinco puntos y salió del fondo de la tabla de posiciones de la Liga II-2022.