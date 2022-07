Hernán Darío Herrera y un llamado a la calma: "Somos campeones y vamos a luchar para clasificar"

Este sábado, se disputó un vibrante partido en el Murillo Toro entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, que terminó empatado 2-2 por una anotación en el último suspiro del 'vinotinto y oro'. Hernán Darío Herrera se mostró conforme con el punto que se llevan de Ibagué a pesar de que se les escapó la que hubiera sido la primera victoria del torneo finalización.

"Hay que valorar el funcionamiento del equipo. Creo que Nacional jugó un gran primer tiempo, demostró mucha categoría. En el segundo tiempo, los primeros 15 minutos del Tolima fueron muy importantes, después volvimos a coger el balón y a lo último viene un error grupal. No hay que 'matar' a los jugadores por eso, hay que valorar las cosas buenas que hicieron ante un gran equipo", señaló el 'Arriero' en la rueda de prensa.

Publicidad

El entrenador antioqueño vio el 'vaso medio lleno' y recalcó las virtudes que notó en su equipo. Además le quiso dar la tranquilidad a la hinchada 'verdolaga' de que pelearán hasta conseguir su cupo para las fases finales.

"Empatarle acá al Tolima, hacerle dos goles y jugar contra ellos es complicado. Me voy tranquilo, porque somos campeones y vamos a luchar hasta el final para clasificar", agregó Herrera.

El timonel del verde paisa también quiso hacer hincapié en la inadecuada preparación que tuvieron, tras levantar el título precisamente en la plaza tolimense contra el equipo de Hernán Torres.

"Nosotros no habíamos hecho trabajos después del título. Las sesiones de entrenamiento no fueron buenas, para este último partido tuvimos una semana y el equipo recobró su identidad, su forma de jugar, y lo demostró. Para la gente Nacional estaba muerto, pero no lo está. Hoy volvió a levantar y desafortunadamente no se pudo ganar en ese minuto", concluyó.

Publicidad

¿Qué más dijo Hernan Darío Herrera?



Sobre los cambios de Duque y Mejía, que descompensaron la defensiva de Nacional:

"Los dos cambios ya venían. Ya se habían cansado Alexander Mejía y John Duque, íbamos a ingresar dos jugadores frescos. Desafortunadamente nos empatan cuando íbamos a hacer los cambios. Cuando se me cansan los volantes y los delanteros dejan de presionar miramos otras alternativas. El equipo se cogió confianza con el segundo gol de Jefferson Duque que nos dio la posibilidad de ganar el partido, pero llegó ese error al final que nos costó el triunfo".

Sobre la titularidad de Aldair Quintana:

"Muy contento con lo de Aldair Quintana. Siempre hemos confiado en él. Él sabe lo que se ha manejado en Nacional, que no lo podemos discutir acá. Pero si está acá y se quedó es porque tiene las condiciones, hoy lo demostró y miraremos la disputa de ese arco con Kevin Mier".