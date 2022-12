Hernán Pertuz: “Me hicieron sentir como un referente del DIM, no es fácil asimilar esta realidad”

El zaguero central barranquillero, quien vistió durante 11 años la camisera del ‘poderoso’, se mostró tranquilo, pero no ocultó su desazón por dejar las huestes del cuadro rojo antioqueño.

Hernán Pertuz jugó del 2008 al 2011 y del 2013 al 2020 en el Deportivo Independiente Medellín, club que este martes anunció que no contará más con el defensor, además de Juan Fernando Caicedo y Esteban Ruiz.

Juan Fernando Caicedo y Hernán Pertuz no seguirán en Independiente Medellín

Y es que fue casi que toda una vida sirviendo al ‘rojo de la montaña’, elenco por el que siente gran pertenencia y del que con evidente dolor tiene que partir. Allí le ayudaron con la grave lesión de columna que tuvo (junio de 2018) y por la cual estuvo fuera de las canchas durante un año y una semana.

Sigue en la capital de Antioquia y espera una oferta laboral. Así se lo contó a GolCaracol.com.

¿Cómo se dio su salida del DIM?

“El Medellín hizo oficial la terminación del contrato. Ellos me habían manifestado semanas antes la desvinculación y llegamos a un acuerdo y todo terminó bien. La vida continúa y hay que seguir adelante. Realmente no es fácil asimilar y aceptar esta realidad, pero bueno, tengo la frente en alto”

¿Cómo lo trató el DIM al momento de su salida?

“Bien. Todo se terminó muy bien. Estoy muy agradecido con la institución. Fueron transparentes al decir que los jugadores que terminaban su contrato a mitad de año no se les iba a renovar; es una decisión que se respeta. Llegamos a buen término”.

Es decir, ¿está libre para fichar por cualquier equipo?

“Sí. En estos momentos me encuentro libre. Firmé la desvinculación con Medellín. Acá todavía me encuentro en la ciudad analizando todo y esperando que llegue una oportunidad de trabajo”

¿Tiene ofertas?

“No. En el momento no, la verdad no. Con el fútbol parado es difícil. Igualmente, esto me tomó por sorpresa, yo siempre tuve la esperanza de seguir en el equipo, pero así se dieron las cosas. No tengo ofertas, sigo esperando. Tengo un empresario que está trabajando en el tema”.

Pero después de la pandemia, ¿habrá Hernán Pertuz para rato?

“Sí. Sueño nuevamente con volver a jugar. Pero personalmente, reconozco que tengo que seguir dándole, trabajando. Es un buen indicio que los equipos vuelvan a trabajar el 8 de junio”.

¿Cuál es su mensaje para la hinchada del DIM?

Estoy enormemente agradecido con la gente de Independiente Medellín, con la hinchada que me ha expresado su cariño, eso me dice que hice las cosas bien en el terreno de juego. Me quedo corto en palabras por tanto apoyo en las buenas y en las no tan buenas. Fueron tantos años y tantos momentos que llevaré en mi corazón”.

¿Se siente como un ídolo del Medellín?

“He intentado aportar con la experiencia que he ganado dentro del equipo y muchos me han hecho sentir como referente. Me voy muy agradecido con ellos (hinchas). Estaré siempre disponible para el club”.