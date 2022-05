Hernán Torres: "A Gabriel Camargo le dedicamos el triunfo, porque le ha puesto el pecho a la brisa"

Hernán Torres, con su Tolima, es uno de los protagonistas de la semana en el fútbol colombiano, después de su clasificación a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, luego de conseguir una victoria 1-2 en Brasil sobre Atlético Mineiro, gracias a los goles de Michael Rangel y Jeison Lucumí. Ahora, tras el sorteo de este viernes, los tolimenses se enfrentarán con el poderoso Flamengo brasileño, en la siguiente fase del torneo internacional.

El entrenador del vinotinto y oro fue reiterativo en la dedicatoria que tuvo esa buena gesta en la Libertadores. "Me parece que era el momento para darle una dedicatoria a Gabriel Camargo. Él me decía que quería clasificar, llegar muy lejos en Copa, hizo una inversión grande, me decía que "ojo con la Copa Hernán, no la descuide". Antes del partido hablamos de hacer un buen partido, de buscar el objetivo, por don Gabriel que se encuentra acostado en una cama. Después del partido, él nos manifestó la alegría, es él el que le ha puesto el pecho a la brisa a todas las situaciones", dijo Torres en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El timonel del Tolima también aclaró que "ustedes saben que hablo más cuando pierdo, que cuando gano. Toda la experiencia que tengo en el fútbol me ha enseñado que cuando uno habla tanto, es complejo. Tratamos de que hablemos en la cancha, mostrar ahí lo que tenemos".

El 'profe' Torres también le restó importancia a su labor, en su ya amplia carrera en los banquillos de Colombia y del exterior. "Todo se ha dado gracias a Dios y que en diferentes partes he encontrado grandes grupos humanos que han creído. Y por fortuna, gracias a Dios se han dado logros. Acá estamos, acabamos de llegar de Brasil, y ahora tenemos a Flamengo como el rival. Y ahora a preparar el partido y también lo que siguen en la Liga".

Para finalizar, el cabeza de grupo en lo deportivo del Tolima agregó que "creo que si no estamos motivados con lo que está pasando, ¿cuál sería la motivación? Este grupo de jugadores se motiva más, es más fuerte, tenemos ideas claras, haciendo un trabajo en equipo y pensamos también en Flamengo".