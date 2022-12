Hernán Torres: “Álvaro Montero quiere jugar en Europa, se van a llevar a un gran arquero”

Álvaro Montero es el hombre del momento en el fútbol colombiano. Su nombre, en medio del parón que sufrió la liga debido al coronavirus, trascendió fronteras luego de conocerse el interés que despertó en clubes internacionales.

Sin embargo, para este guajiro, de 25 años, no todo en la vida fue color rosa. Vino a debutar en el fútbol profesional colombiano apenas en el 2018. En nuestro país se probó en Nacional y Millonarios, pero no quedó. Por eso tuvo que emigrar a Brasil donde estuvo con Sao Caetano y después fue San Lorenzo, de Argentina, el que le abrió las puertas; aunque no le dio ni un solo minuto de juego.

En medio de todo esto, Montero fue el arquero titular de la Selección Colombia Sub-20 que participó en el Mundial de la categoría, en Nueva Zelanda, en 2015. Por eso en ese momento Montero se cuestionaba la falta de oportunidades que había para él en Colombia. Pese a esto siguió trabajando y cuando le llegó la oportunidad, tres años después en Deportes Tolima, no la desaprovechó.

“Yo llevo cinco meses en Tolima y no he encontrado ningún aspecto para corregir, en Montero. A su temprana edad ya está hecho. De todos los arqueros que he tenido, es el más completo. No me he desgastado en trabajarlo porque lo tiene todo”, le afirmó a GolCaracol.com su actual entrenador, Hernán Torres.

El extécnico de Millonarios y América, quien además conoce de la posición pues fue guardameta en su época como profesional, no tiene duda que su dirigido será el reemplazo en la Selección Colombia de David Ospina.

“Tiene una capacidad impresionante. Nunca está nervioso, siempre analiza fríamente la situación. Es muy técnico, tiene experiencia, trabaja bastante, es un líder positivo y por eso merecidamente ya ha sido convocado a la Selección de mayores. Yo me sorprendí cuando lo vi ahorita en los partidos de la Libertadores. Genera tranquilidad. Cumple con todos los requisitos para jugar en el exterior”, señaló.

Y es que justamente Torres no negó las posibilidades que tiene Montero de volver a cruzar la frontera. En estos momentos se hablar principalmente de la posibilidad que tiene de ser fichado por Besiktas, de Turquía.

“Es una realidad que lo quieren otros equipos. Él quiere jugar en Europa y demostrar toda su capacidad. Dentro de lo que yo sé, se van a llevar a un gran arquero. Tiene toda la capacidad para jugar en cualquier equipo”, sostuvo Torres, que lejos de estar preocupado por posiblemente perder una de sus fichas importantes, se enfoca en el futuro. “Tenemos a William Cuesta, es muy bueno y lo demostró las veces que tuvo la oportunidad”.

Todos coinciden con Hernán Torres Para que al actual técnico del Tolima le haya tocado trabajar con una de las mejores versiones de Álvaro Montero, el arquero guajiro tuvo que primero pasar por las manos de dos reconocidos formados; quienes lograron aconsejarlo, conocerlo y pulirlo.

El primero de ellos fue Nilton Bernal, quien conoció a un Montero de 16 años, que probaba suerte en la cantera de Millonarios; después de haber pasado sin éxito por Valledupar y Atlético Nacional.

“Nos llegó en 2012. Tenía todo el perfil para ser el arquero de Millonarios. Así se lo hice saber a él y las directivas. Sin embargo, nunca pudieron llegar a un acuerdo. La verdad no sé realmente que pasó. Pero mi trabajo fue de cierta manera formarlo y decir si le veía potencial o no; eso fue lo que hice, ya lo otro no me era mi labor”, señaló Bernal.

El extécnico de la cantera albiazul resaltó además la calidad humana que tenía Montero desde sus inicios, a quien le valoró los valores familiares con los que llegó a una ciudad como Bogotá.

“Viene de una región muy difícil, pero siempre estuvo en su cabeza el poder triunfar. Nunca le falto apoyo. Sabía escuchar y estaba dispuesto a aprender cada día. A pesar de su juventud fue muy serio en sus cosas. He visto como se pierden grandes talentos por cosas extrafutbolísticas y Montero fue un caso totalmente opuesto”, verificó.

Cualidades que también resaltó Carlos ‘Piscis’ Restrepo, quien quizás fue uno de los primeros entrenadores que vio en Montero lo que por ahí otros no vieron; por eso lo llamó y lo puso como titular en la Selección Colombia Sub-20, que dirigió en 2015.

“Estoy muy contento con todo lo que le está pasando. Es un muchacho que se lo merece, porque además de tener todas las capacidades, es una gran persona. Siempre ha tenido muy claro que el trabajo es la única fórmula para conseguir las metas”, contó restrepo desde Costa Rica, donde dirige a la Asociación Deportiva San Carlos.

Para ‘Piscis’, la fortaleza mental de Montero es la clave para que hoy en día sea catalogado como uno de los mejores en su puesto, en el fútbol colombiano. Pues vivió de primera mano varias de las dificultades que se le presentó en su carrera.

“Tuvimos momentos alegres y difíciles. Hubo gente que le dio ‘palo’ por algunos errores que tuvo en la Selección, pero él siguió trabajando con la misma fortaleza. Después de regresar del Mundial se cuestionaba por qué no era tenido en cuenta para los equipos; pero de nuevo, continúo luchando. Eso le sirvió para que hoy todos los ojos estén puestos sobre él. Sin duda será el próximo gran arquero del fútbol colombiano”, concluyó.

