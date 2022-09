Hernán Torres, DT del Tolima: "Michael Rangel viene cometiendo actos de indisciplina"

Michael Rangel no fue convocado para el más reciente compromiso que tuvo el Deportes Tolima frente al Once Caldas , válido por la fecha número 12 de la liga del fútbol colombiano. El partido lo ganó el 'pijao' por 1-0 gracias a una anotación del chileno Rodrigo Ureña, y de paso, el dueño de casa, cortó una racha de nueve jornadas sin conocer la victoria.

Sobre el caso del delantero, éste no habría sido citado por el entrenador Hernán Torres al juego por actos de indisciplina. Tras el partido en el estadio Manuel Murillo Toro fue el propio entrenador del 'vinotinto y oro' el que habló de la situación de Michael Rangel.

"En cuanto a lo de Michael Rangel, viene cometiendo actos de indisciplina , está el comité de disciplina y ellos son los que deciden y determinan qué va a pasar con él. Por el momento, está trabajando con nosotros, no se ha apartado del equipo, eso es mentira, está trabajando con nosotros normalmente", dijo de entrada Hernán Torres.

Sobre el mismo tema continuó que "a mí no me han informado ninguna otra situación, no está apartado del equipo, él hizo sus descargos al comité disciplinario y este tomará las decisiones".

Lo cierto que el exfutbolista del América de Cali asistió al estadio Manuel Murillo Toro para acompañar a sus compañeros de equipo en pro de lograr los puntos. Ahora habrá qué esperar qué determina el club y en este caso puntual el comité de disciplina sobre si Michael Rangel continúa en el Deportes Tolima o será apartado del mismo.

¿Cómo va el Deportes Tolima en la Liga II-2022?

El cuadro de Ibagué llegó a 12 puntos y se ubica en la casilla número 15. En la próximo jornada, la trece, se enfrentará al América, de visitante, el próximo miércoles 21 de septiembre, a partir de las 6:10 de la tarde